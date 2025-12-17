LVSM: Naranjito sentó a sus refuerzos y provocó el cruce contra Corozal en los playoffs

Los Changos de Naranjito, que aún tenían posibilidades matemáticas de finalizar en el quinto lugar del standing, optaron por sentar a sus refuerzos el martes, en su último partido de la temporada regular del Voleibol Superior Masculino (LVSM) ante los Cafeteros de Yauco.

Con la derrota 3-0, el sexteto naranjiteño concluyó la fase regular en la sexta posición de la tabla.

La postemporada comenzará este viernes con los cuartos de final, xon series pautadas a un máximo de tres partidos.

Al terminar sextos, los Changos provocaron el llamado “Duelo de la Montaña”, en donde enfrentarán a los Plataneros de Corozal, terceros en la clasificación.

El viernes, Naranjito visitará a Corozal en lo que será el único partido de la jornada.

El otro cruce de cuartos de final será entre los Patriotas de Lares, que finalizaron cuartos, y los Gigantes de Carolina, que cerraron la temporada regular en la quinta posición.

Mientras tanto, los bicampeones Caribes de San Sebastián y los Cafeteros esperan en las semifinales. Ambos aseguraron el pase directo (bye) tras finalizar primero y segundo en la tabla, respectivamente.

El dirigente de los Changos, Jamille Torres, decidió sentar el martes a su refuerzo Clarke Goldball y le dio solo un set de acción a su también importado Cole Gillis en el partido ante Yauco.

Ese encuentro tenía implicaciones directas en el standing, ya que una victoria pudo haberle otorgado a Naranjito entre dos y tres puntos suficientes para terminar quinto, por encima de Carolina.

Sin reclamos

El director del torneo, Jaime Vázquez, indicó que no ha surgido ningún reclamo de otros equipos con relación a la actuación de Naranjito, “si es que jugó para perder” el partido.

Por su parte, Carolina también tenía la opción matemática de asegurar el quinto lugar en su partido ante los ya eliminados Gigantes (de Adjuntas), pero sucumbió en cuatro sets, con uno de sus refuerzos participando en tres de los cuatro parciales.

Torres explicó su decisión al señalar que priorizó la salud de sus jugadores. Indicó que buscó llegar descansado a la postemporada y que entendía que no tenía opciones reales de superar a Carolina en la tabla, ya que consideraba a los Gigantes favoritos para vencer a Adjuntas.

“Dábamos por hecho que Carolina le ganaba a Adjuntas, así que pusimos la salud de los jugadores por encima de los resultados”, expresó Torres.

“Si lo que provocamos fue jugar contra Corozal en los cuartos de final, pues hay que decir que es un equipo contra el que hemos jugado bien, con excepción del primer partido”, añadió.

