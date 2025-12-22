Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Changos fuerzan el decisivo en los cuartos de final del Voleibol Superior Masculino

El sexteto de Naranjito defendió El Nido ante los Plataneros de Corozal y llevará la Serie A a un tercer partido este martes

22 de diciembre de 2025 - 8:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Changos de Naranjito ganaron en tres sets. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Changos forzaron el tercer y decisivo partido de la Serie A de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al imponerse este domingo a los Plataneros de Corozal en la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.

RELACIONADAS

Los Changos defendieron El Nido —como llaman a su instalación deportiva— con parciales de 25-17, 25-23 y 25-23. El partido decisivo se disputará este martes en la cancha Carmen Z. Figueroa, de Corozal.

Los importados Clarke Godbold y Cole Gillis lideraron la ofensiva naranjiteña con 19 y 13 puntos, respectivamente.

Por los visitantes, Jalen Penrose aportó 19 tantos y Spencer Olivier sumó 15.

Los cuartos de final de la LVSM continuarán este lunes con el segundo partido de la Serie B entre los Patriotas de Lares y los Gigantes de Carolina, en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Lares domina la serie tras imponerse el sábado en tres sets.

Mientras, los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco aseguraron su pase directo a las semifinales.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoChangos de NaranjitoPlataneros de CorozalVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
