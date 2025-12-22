Los Changos fuerzan el decisivo en los cuartos de final del Voleibol Superior Masculino
El sexteto de Naranjito defendió El Nido ante los Plataneros de Corozal y llevará la Serie A a un tercer partido este martes
22 de diciembre de 2025 - 8:58 PM
Los Changos forzaron el tercer y decisivo partido de la Serie A de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al imponerse este domingo a los Plataneros de Corozal en la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.
Los Changos defendieron El Nido —como llaman a su instalación deportiva— con parciales de 25-17, 25-23 y 25-23. El partido decisivo se disputará este martes en la cancha Carmen Z. Figueroa, de Corozal.
Los importados Clarke Godbold y Cole Gillis lideraron la ofensiva naranjiteña con 19 y 13 puntos, respectivamente.
Por los visitantes, Jalen Penrose aportó 19 tantos y Spencer Olivier sumó 15.
Los cuartos de final de la LVSM continuarán este lunes con el segundo partido de la Serie B entre los Patriotas de Lares y los Gigantes de Carolina, en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Lares domina la serie tras imponerse el sábado en tres sets.
Mientras, los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco aseguraron su pase directo a las semifinales.
