Las Cangrejeras mejoran a 18-0 y se acercan a una temporada regular perfecta en la LVSF

Las Cangrejeras de Santurce extendieron el viernes su invicto a 18-0 en la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) al dominar en el mínimo de parciales a las Pinkin de Corozal en el Coliseo Roberto Clemente.

Los marcadores del partido fueron 25-19, 25-21 y 25-19, para sumar otros tres puntos y totalizar 51 en la temporada.

A Santurce le restan dos partidos para cerrar la fase regular.

Por su parte, Corozal continúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones con récord de 9-10 y 27 puntos.

En la ofensiva cangrejera, Helena Grozer fue la mejor con 15 puntos, seguida de Tamara Otene con 14, Andrea Rangel con 12 y Kara McGhee con 10.

Por Corozal, Ivania Ortiz fue la mejor anotadora del partido con 17 puntos, siendo la única jugadora de su equipo en doble dígito.