Las Cangrejeras mejoran a 18-0 y se acercan a una temporada regular perfecta en la LVSF
Santurce superó fácilmente a Corozal en la jornada del viernes y le quedan dos partidos en calendario
14 de marzo de 2026 - 10:09 AM
14 de marzo de 2026 - 10:09 AM
Las Cangrejeras de Santurce extendieron el viernes su invicto a 18-0 en la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) al dominar en el mínimo de parciales a las Pinkin de Corozal en el Coliseo Roberto Clemente.
Los marcadores del partido fueron 25-19, 25-21 y 25-19, para sumar otros tres puntos y totalizar 51 en la temporada.
A Santurce le restan dos partidos para cerrar la fase regular.
Por su parte, Corozal continúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones con récord de 9-10 y 27 puntos.
En la ofensiva cangrejera, Helena Grozer fue la mejor con 15 puntos, seguida de Tamara Otene con 14, Andrea Rangel con 12 y Kara McGhee con 10.
Por Corozal, Ivania Ortiz fue la mejor anotadora del partido con 17 puntos, siendo la única jugadora de su equipo en doble dígito.
La novena semana de acción de la LVSF cierra este domingo con el partido en calendario cuando las Leonas de Ponce visiten a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente desde las 6:12 p.m.
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