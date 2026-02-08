Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LVSF: las Pinkin de Corozal se roban partido en Caguas

En la jornada del sábado también hubo triunfos para San Juan y Ponce en la acción del voleibol superior

8 de febrero de 2026 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Pinkin de Corozal ocupan la segunda posición en el torneo. (Suministrada / LVSF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cuarta semana de acción en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) cerró con triunfos para las Pinkin de Corozal, las Cangrejeras de Santurce y las Leonas de Ponce.

En el Coliseo Roger Mendoza Vidal de Caguas, las Pinkin de Corozal vinieron de atrás para robarse un partido en el máximo de parciales ante las Criollas de Caguas, provocándoles su tercera derrota de la temporada y la segunda al hilo.

Los marcadores fueron 19-25, 21-25, 25-18, 26-24, 15-13. Con el resultado, Corozal sumó dos puntos y Caguas uno.

En la ofensiva de Corozal destacaron Jordan Iliff con 24 puntos, seguida de Lindsay Krause con 20 e Ivania Ortiz con 14.

Por Caguas, Jenaisya Moore aportó 12, Alexandra Sczech 11 y Diana Reyes 10.

Con la victoria, Corozal mejora a 5-3 y 15 puntos, manteniéndose en el segundo lugar. Caguas continúa en la cima con 6-3 y 17 puntos.

Santurce sigue invicto

En otro partido de la jornada, las Cangrejeras de Santurce lograron su quinta victoria en igual número de salidas al dominar en sets corridos a las Atenienses de Manatí.

Los marcadores fueron 25-16, 25-13 y 25-15, sumando los tres puntos disponibles para afianzarse en la tercera posición con 5-0 y 14 puntos.

Manatí cayó a 2-6 (10 puntos), descendiendo al cuarto lugar.

Leonas sobreviven en cinco parciales

En la cancha Salvador Dijols, las Leonas de Ponce se impusieron en cinco sets a las Valencianas de Juncos con marcadores de 20-25, 25-13, 25-18, 28-30, 15-13.

Ponce sumó dos puntos y ocupa el quinto lugar con 3-5 y siete puntos.

Las Valencianas añadieron un punto en la derrota y regresaron al sótano con 2-6 (seis puntos).

