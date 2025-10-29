Opinión
29 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LVSM: los Caribes de San Sebastián mantienen su hegemonía en el inicio de la temporada 2025

Siete de los ocho equipos del Voleibol Superior Masculino han logrado, al menos, un triunfo en el comienzo del torneo

29 de octubre de 2025 - 2:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Todo ha sido alegría para los Caribes de San Sebastián en los primeros tres juegos de la temporada regular 2025-26. (Cortesía/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Hay cosas que no han cambiado de una temporada a otra en el Voleibol Superior Masculino, como el estatus de los bicampeones Caribes de San Sebastián, que iniciaron de forma perfecta la recién inaugurada temporada regular 2025.

RELACIONADAS

Los Caribes se destacaron en la primera semana. También llamó la atención la victoria 3-1 de un Guaynabo sin refuerzos ante Naranjito, así como el buen comienzo de los Patriotas de Lares.

En el plano individual, el esquina de los Caribes, Pelegrín Vargas, hijo, tuvo un buen arranque, mientras que el refuerzo cubano de los Gigantes de Carolina, Félix Chapman, lideró la liga en anotaciones.

Los Caribes iniciaron invictos en tres juegos y perfectos con nueve puntos, tras imponerse a Corozal, Yauco y Adjuntas, cediendo solo un set en esos tres partidos.

Aun así, el equipo no se confía por el buen comienzo.

“No porque estemos ganando estamos aparte del resto de la liga. Aquí todos se están ganando entre sí, y nuestros vecinos de Lares comenzaron la temporada con marca de 2-0”, dijo a El Nuevo Día el apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante.

Sin triunfos Adjuntas

Los Gigantes de Adjuntas son el único equipo que no ha logrado una victoria en la temporada, aunque consiguieron un punto en su debut ante Yauco y le arrebataron a San Sebastián el único set que los Caribes han perdido hasta el momento.

Los demás equipos han conseguido al menos una victoria, destacándose entre ellos los Mets de Guaynabo, que vencieron 3-1 a los Changos de Naranjito a pesar de tener vacantes ambas plazas de refuerzos. En esas condiciones, Guaynabo también logró un punto ante Corozal.

Por los Mets se destacó ofensivamente el Novato del Año 2024, el opuesto Gregory Torres.

También sobresalió el opuesto de Lares, Jair Santiago, quien consiguió 23 puntos frente a su antiguo equipo, los Changos, en la noche inaugural.

El Cuadro Estrella de la Semana quedó compuesto por los esquinas (Pelegrín) Vargas, hijo (Caribes) y Spencer Olivier (Plataneros); los centrales Anthony Negrón (Caribes) y Pedro Nieves (Caribes); el acomodador Kevin Rodríguez (Cafeteros de Yauco); el opuesto (Félix) Chapman (Gigantes), y el líbero José Pacheco (Patriotas).

Este es el Equipo Estrella de la Semana del Voleibol Superior, según fue escogido por la Federación Puertorriqueña de Voleibol.
Este es el Equipo Estrella de la Semana del Voleibol Superior, según fue escogido por la Federación Puertorriqueña de Voleibol. (Cortesía FPV (Neila Alicea))

El mismo es escogido por la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Vargas, hijo, fue seleccionado Jugador de la Semana, tras acumular 29 puntos distribuidos en 21 ataques, dos bloqueos y seis servicios directos en sus primeros dos juegos.

Además, el servicio de los rivales evitó a Vargas hijo, a juzgar por la estadística de recepción: apenas acumuló ocho y cinco pases perfectos en sus primeros dos partidos.

Vargas, hijo, ha cometido solo cuatro ataques negativos en la temporada, mientras que ha concretado 40 remates positivos.

En la ofensiva, el refuerzo Chapman se ha destacado con los Gigantes. El cubano ha anotado al menos 20 tantos en cada uno de sus tres partidos, siendo su mejor actuación una de 26 puntos en tres sets ante los Mets.

Acumula 71 puntos en tres juegos, de los cuales 62 han sido en remates.

Caribes de San SebastiánLiga de Voleibol Superior MasculinoPatriotas de LaresPelegrín Vargas, Jr.Mets de Guaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
