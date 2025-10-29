San Sebastián se consolida en el primer lugar de la Liga de Voleibol Superior

Los Caribes de San Sebastián se consolidaron en la primera posición posición de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al derrotar a los Gigantes de Adjuntas 3-1 en la acción del martes.

Jugando en su Coliseo Luis Aymat, los Caribes se impusieron con parciales de 25-22, 25-17, 20-25 y 25-17.

Ahora San Sebastián presenta marca de 3-0 con nueve puntos.

Con ventaja de dos parciales por uno, los Caribes iniciaron el cuarto parcial con un contundente 6-0 que incluyó un ataque fallido de Roberto Pérez, un bloqueo sobre el propio Pérez, un ataque desviado de William Rivera por la zona dos, más un remate positivo de Pelegrín Vargas.

Esta racha les permitió mantener la ventaja durante todo el trayecto y asegurar los tres puntos del partido.

San Sebastián llegó al punto de set con holgada ventaja de 24-14, tras ataque positivo por la zona dos de Pedro Rosario. Cerró el parcial y la victoria 25-17, gracias a un error en el servicio de los visitantes.

Los Gigantes cayeron ahora a 0-3 y tienen un solo punto, en el octavo y último lugar de la liga.

Pelegrín Vargas Jr., reconocido como el Jugador Más Valioso de la primera semana del torneo, tuvo en este partido 22 puntos, distribuidos en 19 ataques y tres servicios directos. Por Adjuntas, destacaron Mark Olsen con 13 puntos y William Rivera con 12.

Primera de los Mets

Josué Rivera acomoda un balón buscando articular la ofensiva de sus Mets de Guaynabo. (Suministrada / LVSM)

Los Mets de Guaynabo consiguieron el martes su primera victoria de la temporada, al derrotar 3-1 a los Changos de Naranjito, con parciales de 25-18, 30-28, 23-25 y 28-26.

Víctor Vázquez, colocador de los metropolitanos, distribuyó el juego con eficacia, logrando que cuatro jugadores alcanzaran dígits dobles en anotaciones.

Gregory Torres hizo 22 puntos (19 en ataques, un bloqueo y dos servicios directos). Josué Rivera tuvo 18 unidades, Inovel Romero 17, Danny Martínez 10, y Antonio Elías nueve.

Por los Changos, sus refuerzos Clarke Godbold y Colton Cowell aportaron 21 y 17 puntos, respectivamente, además de los 11 puntos de Luis Candelario.

Con el triunfo, los Mets suben al cuarto lugar de la tabla de posiciones con marca de 1-2 y cuatro puntos, mientras Naranjito queda con igual récord.

Carolina se impone en casa

Los Gigantes de Carolina celebran un punto durante su partido contra Corozal. (Suministrada / LVSM)

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina se impusieron sobre los Plataneros de Corozal en un encuentro que se extendió hasta el set de muerte súbita.

Los parciales de la victoria para los Gigantes fueron 20-25, 25-21, 25-22, 18-25 y 15-13.

Los Gigantes sumaron así dos puntos y mejoraron su marca a 2-1 con cinco puntos acumulados. Por su parte, los Plataneros obtienen un punto en la derrota y quedan con récord de 1-2 y tres puntos.

Félix Chapman lideró la ofensiva carolinense con 25 puntos, seguido por Geraldo Antonio Rivera con 23 y Cameron Milligan con 12.