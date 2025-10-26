Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LVSM: Naranjito barre de visita a los Gigantes de Adjuntas

El sexteto adjunteño sufrió su segunda derrota en la joven temporada del Voleibol Superior Masculino

26 de octubre de 2025 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El colocador de los Changos, Amaury Miranda, tiene varias opciones con este balón mientras el bloqueo de los Gigantes de Adjuntas parece anticipar un acomodo por la zona uno en el juego en el Coliseo Rafael Llull de Adjuntas. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Adjuntas - Los Changos de Naranjito se impusieron el sábado en tres parciales sobre los Gigantes de Adjuntas en la cancha Rafael Llull, sumando puntos por segundo partido consecutivo en la recién inaugurada temporada del Voleibol Superior Masculino.

RELACIONADAS

Los parciales del triunfo fueron 25-20, 27-25 y 25-21.

Con esta victoria, Naranjito mejora su récord a 1-1 con cuatro puntos acumulados, colocándose en la primera posición de la tabla.

Por su parte, Adjuntas cayó a 0-2 con apenas un tanto acumulado.

Naranjito superó a Adjuntas 41-36 en ataques, 6-3 en servicios directos y 38-34 en defensas. Los Gigantes dominaron en pases (34-30) y asistencias (21-13). Ambos equipos finalizaron con cinco bloqueos positivos.

En la ofensiva de los Changos destacaron Clarke Goldball, Sebastián Negrón y Colton Cowell con 15 unidades cada uno.

Por Adjuntas, Cristian Encarnación también logró 15 puntos.

Colton Cowell, de los Changos de Naranjito, se apresta a atacar este balón contra el bloqueo de Adjuntas en el partido en el coliseo Rafael Llull.
Colton Cowell, de los Changos de Naranjito, se apresta a atacar este balón contra el bloqueo de Adjuntas en el partido en el coliseo Rafael Llull. (Cortesía/FPV)

Este domingo, Corozal visita a Guaynabo desde las 5:00 p.m., Lares en Carolina a las 6:00 p.m. y San Sebastián en Yauco desde las 7:00 p.m.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoChangos de NaranjitoAdjuntasVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: