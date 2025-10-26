LVSM: Naranjito barre de visita a los Gigantes de Adjuntas

Adjuntas - Los Changos de Naranjito se impusieron el sábado en tres parciales sobre los Gigantes de Adjuntas en la cancha Rafael Llull, sumando puntos por segundo partido consecutivo en la recién inaugurada temporada del Voleibol Superior Masculino.

Los parciales del triunfo fueron 25-20, 27-25 y 25-21.

Con esta victoria, Naranjito mejora su récord a 1-1 con cuatro puntos acumulados, colocándose en la primera posición de la tabla.

Por su parte, Adjuntas cayó a 0-2 con apenas un tanto acumulado.

Naranjito superó a Adjuntas 41-36 en ataques, 6-3 en servicios directos y 38-34 en defensas. Los Gigantes dominaron en pases (34-30) y asistencias (21-13). Ambos equipos finalizaron con cinco bloqueos positivos.

En la ofensiva de los Changos destacaron Clarke Goldball, Sebastián Negrón y Colton Cowell con 15 unidades cada uno.

Por Adjuntas, Cristian Encarnación también logró 15 puntos.

Colton Cowell, de los Changos de Naranjito, se apresta a atacar este balón contra el bloqueo de Adjuntas en el partido en el coliseo Rafael Llull. (Cortesía/FPV)