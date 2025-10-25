Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los bicampeones Caribes abren la temporada con fácil victoria ante Corozal

En el otro partido de la jornada del viernes, los Gigantes de Carolina vencieron en tres parciales a los Mets de Guaynabo

25 de octubre de 2025 - 11:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Caribes superaron en tres sets a los Plataneros de Corozal. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Contrario a lo ocurrido en la primera noche de la temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), en la cual los partidos se extendieron hasta el set de muerte súbita, los encuentros de este viernes —segunda jornada de esta joven campaña— concluyeron en el mínimo de parciales.

RELACIONADAS

En el Coliseo Luis Aymat Cardona de San Sebastián, los bicampeones Caribes no enfrentaron mayores contratiempos para imponerse a los Plataneros de Corozal con marcadores de 25-18, 25-22 y 25-15.

Los Caribes dominaron en todas las facetas del juego: 36-35 en ataques, 12-3 en bloqueos, 7-2 en servicios directos, 32-30 en defensas y 29-25 en pases.

Pelegrín Vargas fue el mejor anotador por los Caribes con 18 puntos, seguido por Corey Chavers con 12 unidades y Mark Frazier con 10. Por los Plataneros, Spencer Olivier aportó 13 puntos, todos en ataques.

San Sebastián suma los tres puntos del partido y logra su primera victoria de la temporada. Corozal queda con récord de 0-1 y sin puntos.

Carolina supera a los Mets

En el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, los Gigantes vencieron en sets seguidos a los subcampeones de la pasada temporada, los Mets de Guaynabo, con parciales de 25-23, 25-22 y 25-22, sumando los tres puntos disponibles del partido.

La ofensiva carolinense en doble dígito fue liderada por el cubano Félix Chapman, quien acumuló 26 puntos (22 en ataques). Le siguió Luis Vega con 10 unidades.

Por Guaynabo, Inovel Romero aportó 13 puntos, todos en ataques, y Gregory Torres sumó 12.

Carolina fue superior en ataques (44-39), bloqueos (6-1), pases (35-34) y asistencias (26-16).

Con esta victoria, Carolina queda con récord de 1-0 y 3 puntos; mientras que los Mets de Guaynabo inician con 0-1 y sin puntos.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoMets de GuaynaboCaribes de San Sebastián
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: