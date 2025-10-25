Los bicampeones Caribes abren la temporada con fácil victoria ante Corozal

Contrario a lo ocurrido en la primera noche de la temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), en la cual los partidos se extendieron hasta el set de muerte súbita, los encuentros de este viernes —segunda jornada de esta joven campaña— concluyeron en el mínimo de parciales.

En el Coliseo Luis Aymat Cardona de San Sebastián, los bicampeones Caribes no enfrentaron mayores contratiempos para imponerse a los Plataneros de Corozal con marcadores de 25-18, 25-22 y 25-15.

Los Caribes dominaron en todas las facetas del juego: 36-35 en ataques, 12-3 en bloqueos, 7-2 en servicios directos, 32-30 en defensas y 29-25 en pases.

Pelegrín Vargas fue el mejor anotador por los Caribes con 18 puntos, seguido por Corey Chavers con 12 unidades y Mark Frazier con 10. Por los Plataneros, Spencer Olivier aportó 13 puntos, todos en ataques.

San Sebastián suma los tres puntos del partido y logra su primera victoria de la temporada. Corozal queda con récord de 0-1 y sin puntos.

PUBLICIDAD

Carolina supera a los Mets

En el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, los Gigantes vencieron en sets seguidos a los subcampeones de la pasada temporada, los Mets de Guaynabo, con parciales de 25-23, 25-22 y 25-22, sumando los tres puntos disponibles del partido.

La ofensiva carolinense en doble dígito fue liderada por el cubano Félix Chapman, quien acumuló 26 puntos (22 en ataques). Le siguió Luis Vega con 10 unidades.

Por Guaynabo, Inovel Romero aportó 13 puntos, todos en ataques, y Gregory Torres sumó 12.

Carolina fue superior en ataques (44-39), bloqueos (6-1), pases (35-34) y asistencias (26-16).