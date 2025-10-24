Los Patriotas de Lares regresan al voleibol masculino con un triunfo sobre los Changos
En otro partido de la jornada inaugural, los Cafeteros vencieron en cinco parciales a los Gigantes de Adjuntas
24 de octubre de 2025 - 11:37 AM
Los Patriotas de Lares retornaron el jueves a la Liga de Voleibol Superior Masculino con una victoria en cinco parciales sobre los Changos de Naranjito, luego de una ausencia de tres años.
Lares ganó con parciales de 25-18, 21-25, 25-17, 23-25 y 15-13, jugando como local en el Coliseo Félix Méndez.
Jair Santiago fue la bujía principal de los Patriotas con 25 puntos (23 en ataques). Le siguieron Pablo Guzmán con 12 unidades, Jonathan Rodríguez con 11, al igual que Nick West.
Por Naranjito, Clark Godbold sumó 19 puntos, todos en ataques.
En otro partido de la jornada, los locales Cafeteros de Yauco también salieron airosos en cinco parciales ante los Gigantes de Adjuntas.
Los marcadores a favor de los Cafeteros fueron 25-11, 25-19, 22-25, 26-28 y 16-14.
La ofensiva en doble dígito de los Cafeteros se distribuyó entre Axel Meléndez con 25 puntos, Diego Negrón (18), Jessie Colón (13) y Daniel Rivera (11).
Por Adjuntas, Mark Olsen aportó 15 puntos, seguido de William Rivera con 13.
En la jornada inaugural en Yauco, la liga reconoció a dos grandes pilares del voleibol boricua: Francisco “Frankie” Santana Quiñonez y Gregorio “Goyito” Mejill Vega.
