Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patriotas y Caribes revivirán el “Duelo de la 111″ en el voleibol masculino: “Va a ser bien aguerrido”

La franquicia de Lares está de vuelta en la liga superior, luego de varios años de ausencia

16 de octubre de 2025 - 7:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Coliseo Luis Aymat Cardona, en San Sebastián, recibirá el 6 de noviembre el primer choque entre los Patriotas de Lares y los Caribes. (Heriberto Rosario)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Lares - El “Duelo de la 111″ revivirá en la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) y sus protagonistas prometen emociones.

RELACIONADAS

Los Patriotas de Lares y los Caribes de San Sebastián realizaron este jueves sus respectivas conferencias de prensa de cara a la temporada 2025 y anunciaron el duelo como parte de sus atractivos.

La temporada arrancará el 24 de octubre.

Uno de los protagonistas será el veterano esquina Pablo Guzmán, quien fue parte del bicampeonato de los Caribes y ahora está en el lado de los Patriotas.

Va a ser un duelo especial, siendo los Caribes mi pasado equipo por los pasados cuatro años”, dijo Guzman, quien fue el Jugador Más Valioso de los Caribes en la final de la temporada 2024-25.

“Va a ser bien emotivo para mí. Promete ser un espectáculo porque, obviamente, tengo que venir con todo a darle un espectáculo a mi fanaticada en ambas franquicias. Va a ser bien aguerrido”, agregó el carismático jugador.

Los Patriotas también llevarán al enfrentamiento a jugadores como el central nacional, Jonathan Rodríguez, y el opuesto Yair Santiago. Su primero de dos refuerzos será el central estadounidense Nick West. El segundo refuerzo no ha sido anunciado.

El primero de los cuatro duelos será el 6 de noviembre en San Sebastián, en el Coliseo Luis Aymat Cardona. Lares recibe el segundo el 26 de noviembre en su Coliseo Félix Méndez Acevedo.

Juanchi Figueroa durante la postemporada de 2012 con los Patriotas.
Juanchi Figueroa durante la postemporada de 2012 con los Patriotas. (Juan Luis Martinez)

El “Duelo de la 111″ -en referencia a la carretera que conecta ambos pueblos- es una de varias rivalidades regionales que existen en el torneo masculino, siendo la otra la harta conocida entre los Changos de Naranjito y los Plataneros de Corozal, quienes le dan vida al “Duelo de la Montaña”.

Para esta temporada también se anunció la Copa Café entre las franquicias de los Cafeteros de Yauco, los Gigantes de Adjuntas y los Patriotas.

Los Caribes resaltaron el regreso de los Patriotas, no solamente para revivir la rivalidad, interrumpida por las pasadas tres temporadas y en otras múltiples ocasiones, sino para fortalecer el voleibol en la región.

Los Caribes presentarán al estelar esquina Pelegrín Vargas, hijo, al acomodador Howard García y a los refuerzos Corey Chaverd y Mark Frazier.

La edición 2025 del “Duelo de la 111″ será la primera para Vargas, hijo, quien juega en la liga desde el 2023 y quien tiene ataduras con San Sebastián y Lares, porque su legendario padre de mismo nombre es natural de Pepino y debutó en la liga con los Patriotas.

Vargas, hijo, dijo que está emocionado con este enfrentamiento.

“Me llena de ilusión porque sé que ambos pueblos son apasionados por el voley. La ruta de la 111 está llena de voleibol y, como voleibolista, quiero que la liga crezca y esto dará un impulso para seguir creciendo”, dijo Vargas, hijo.

Los tradicionales Patriotas regresan con un plan que esperan que produzca estabilidad en la franquicia. Su apoderado es el lareño Felipe Vélez, médico de profesión, y en su equipo de trabajo todos son lareños.

“El hecho de que nosotros sigamos teniendo un grupo competitivo y de que Lares ha logrado formar un equipo competitivo desde cero, hace que el duelo prometa, que va a llenar las canchas”, dijo Vélez.

Tags
Patriotas de LaresCaribes de San SebastiánLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: