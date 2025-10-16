Patriotas y Caribes revivirán el “Duelo de la 111″ en el voleibol masculino: “Va a ser bien aguerrido”

Lares - El “Duelo de la 111″ revivirá en la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) y sus protagonistas prometen emociones.

Los Patriotas de Lares y los Caribes de San Sebastián realizaron este jueves sus respectivas conferencias de prensa de cara a la temporada 2025 y anunciaron el duelo como parte de sus atractivos.

La temporada arrancará el 24 de octubre.

Uno de los protagonistas será el veterano esquina Pablo Guzmán, quien fue parte del bicampeonato de los Caribes y ahora está en el lado de los Patriotas.

“Va a ser un duelo especial, siendo los Caribes mi pasado equipo por los pasados cuatro años”, dijo Guzman, quien fue el Jugador Más Valioso de los Caribes en la final de la temporada 2024-25.

“Va a ser bien emotivo para mí. Promete ser un espectáculo porque, obviamente, tengo que venir con todo a darle un espectáculo a mi fanaticada en ambas franquicias. Va a ser bien aguerrido”, agregó el carismático jugador.

Los Patriotas también llevarán al enfrentamiento a jugadores como el central nacional, Jonathan Rodríguez, y el opuesto Yair Santiago. Su primero de dos refuerzos será el central estadounidense Nick West. El segundo refuerzo no ha sido anunciado.

El primero de los cuatro duelos será el 6 de noviembre en San Sebastián, en el Coliseo Luis Aymat Cardona. Lares recibe el segundo el 26 de noviembre en su Coliseo Félix Méndez Acevedo.

Juanchi Figueroa durante la postemporada de 2012 con los Patriotas. (Juan Luis Martinez)

El “Duelo de la 111″ -en referencia a la carretera que conecta ambos pueblos- es una de varias rivalidades regionales que existen en el torneo masculino, siendo la otra la harta conocida entre los Changos de Naranjito y los Plataneros de Corozal, quienes le dan vida al “Duelo de la Montaña”.

Para esta temporada también se anunció la Copa Café entre las franquicias de los Cafeteros de Yauco, los Gigantes de Adjuntas y los Patriotas.

Los Caribes resaltaron el regreso de los Patriotas, no solamente para revivir la rivalidad, interrumpida por las pasadas tres temporadas y en otras múltiples ocasiones, sino para fortalecer el voleibol en la región.

Los Caribes presentarán al estelar esquina Pelegrín Vargas, hijo, al acomodador Howard García y a los refuerzos Corey Chaverd y Mark Frazier.

La edición 2025 del “Duelo de la 111″ será la primera para Vargas, hijo, quien juega en la liga desde el 2023 y quien tiene ataduras con San Sebastián y Lares, porque su legendario padre de mismo nombre es natural de Pepino y debutó en la liga con los Patriotas.

Vargas, hijo, dijo que está emocionado con este enfrentamiento.

“Me llena de ilusión porque sé que ambos pueblos son apasionados por el voley. La ruta de la 111 está llena de voleibol y, como voleibolista, quiero que la liga crezca y esto dará un impulso para seguir creciendo”, dijo Vargas, hijo.

Los tradicionales Patriotas regresan con un plan que esperan que produzca estabilidad en la franquicia. Su apoderado es el lareño Felipe Vélez, médico de profesión, y en su equipo de trabajo todos son lareños.