16 de octubre de 2025
89°lluvia moderada
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Casi $60 mil por un boleto: los desorbitados precios de reventa para la final de la Copa del Mundo

La mayor demanda proviene de compradores en Estados Unidos, Canadá y México, los tres países anfitriones del torneo

16 de octubre de 2025 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El capitán argentino Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial en 2022. (Martin Meissner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La FIFA anunció el jueves que ya se han vendido más de 1 millón de boletos para la Copa Mundial del próximo año, en su primera actualización de cifras desde que comenzó la venta oficial a principios de este mes.

Como era de esperarse, la mayor demanda provino de compradores en Estados Unidos, Canadá y México, las tres naciones que serán sede del torneo. La FIFA dijo que personas de 212 países y territorios diferentes ya han comprado, a pesar de que solo se han llenado 28 de los 48 lugares en el campo.

Completan los 10 principales países en términos de boletos ya comprados: Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden.

El torneo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. “Mientras las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un lugar en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me emociona que tantos fanáticos amantes del fútbol también quieran ser parte de este evento trascendental en Norteamérica”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Añadió: “Es una respuesta increíble y una señal maravillosa de que la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia está capturando la imaginación de los aficionados en todas partes”.

La FIFA también anunció que su sitio de reventa se ha abierto, y que los boletos para la final de la Copa Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, estaban disponibles allí a precios que oscilaban entre $9,538 y $57,500 por asiento, hasta el jueves por la tarde.

La FIFA no reveló ninguna cifra específica sobre cuántos boletos se han vendido para ciertos partidos ni ofreció ningún desglose por sede. Tampoco ha publicado una tabla de precios de lista para los boletos, como lo ha hecho para cada Copa Mundial anterior desde al menos 1990.

Los compradores que adquirieron los boletos en esta primera ronda de disponibilidad fueron seleccionados entre 4.5 millones de solicitantes en una lotería que tuvo lugar el mes pasado. El periodo de inscripción para el próximo sorteo se abrirá a los fanáticos el 27 de octubre, añadió la FIFA, y señaló que se lanzarán boletos para partidos individuales de los 104 juegos, junto con boletos específicos por sede y equipo.

Según las cifras de asistencia al estadio que figuran en la lista, hay aproximadamente 7.1 millones de asientos por llenar para los 104 partidos del torneo en unas 16 sedes norteamericanas. Se desconoce cuántos de esos asientos estarán disponibles para la venta al público.

Los datos de los boletos han demostrado que los asientos de menor precio, fijados en $60, estaban disponibles para al menos 40 partidos. La mayoría de los encuentros, y casi todos los asientos, se fijaron a un precio mucho más alto. El partido inaugural de Estados Unidos, que se jugará en Inglewood, California, tenía precios que oscilaban entre $560 y $2,735 cuando se abrieron las ventas. En el sitio de reventa, al menos un boleto para ese partido inaugural de Estados Unidos, el 12 de junio, se cotizaba en $61,642 el jueves.

Los fanáticos con la opción de comprar podían elegir asientos en una de cuatro categorías: la categoría 1 corresponde a los mejores asientos, mientras que la categoría 4 se ubica en las zonas superiores de los estadios. Se espera que los costos de los boletos fluctúen a medida que el evento más grande del fútbol utilice precios dinámicos por primera vez.

Los ganadores en la segunda fase del sorteo de boletos podrán comprar desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos, el 5 de diciembre, que determinará el calendario de la Copa Mundial.

La FIFA ha dicho que los boletos también estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.

FIFA, Copa Mundial, Fútbol profesional, Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
