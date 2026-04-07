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Marcelle Báez Carlo: más que talento, una herencia de valores

La nieta del inmortal Johnny “El Indio” Báez construye su propio camino mientras extiende un legado que trasciende generaciones

7 de abril de 2026 - 4:00 PM

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La Novata del Año del Voleibol Superior Femenino, Marcelle Báez Carlo, posa junto a su familia. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Dicen que el legendario baloncelista Johnny “El Indio” Báez fue mucho más que un centro rebotero. Su nieta, la voleibolista Marcelle Báez Carlo, también está demostrando serlo.

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En la cancha, durante la actual temporada 2026 del Voleibol Superior Femenino, Báez Carlo bloqueó balones como toda una central. Registró 52 bloqueos para puntos, sin contar los llamados 'soft blocks’, que continúan en contraataques del equipo.

Pero la bloqueadora de las Valencianas de Juncos, que se mantienen activas en las semifinales, fue más allá: también aportó en ofensiva y desde el servicio.

Sumó 70 ataques positivos y 18 servicios directos con su flotadora en salto, sin incluir recepciones defectuosas del rival que terminaron en puntos para su equipo. Fue la tercera mejor de la liga en aces.

Todo esto lo logró como novata, lo que le valió ser reconocida la pasada semana como Novata del Año de la temporada 2026, gracias a sus aportaciones más allá de sus funciones básicas, tal como lo hizo su abuelo en su época.

Báez Carlo honra a su abuelo, así como a la generación de su padre, el también baloncelista Carlitos Báez, y de su madre, la nadadora e instructora Wilmarie Carlo. Honra, en esencia, a toda su familia.

“Llevar el nombre de Puerto Rico y el apellido de mi familia en alto siempre ha sido un honor. Esa es una de las mayores responsabilidades que tengo en mi vida: mantener el apellido Báez en alto, siempre haciendo el bien y ayudando a quienes lo necesitan”, expresó la joven de 22 años.

“Desde que nací tenía claro quién fue mi abuelo. Luego vi a mi papá en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y como dirigente en el baloncesto femenino y universitario, y también a mi mamá. El que ellos hayan hecho las cosas bien me impulsa y me motiva a asumir esa responsabilidad”, agregó.

La egresada de BMA y de la Universidad de Tennessee también ha honrado a su familia y a la bandera como jugadora de la Selección Nacional. Báez Carlo ha sido parte de las selecciones menores, así como del equipo adulto.

Fuera de la cancha, también honra a su familia mediante iniciativas comunitarias vinculadas al número 12 que han llevado su abuelo, su padre y ella.

Explicó que, junto a su hermana —la exjugadora de baloncesto Alanis M. Báez—, fundó en 2025 la Fundación Báez 12, dedicada a ayudar a personas necesitadas y sin hogar mediante iniciativas comunitarias y donaciones de auspiciadores.

“Eso viene de familia. Quien conoce a mi papá sabe que ayuda a cualquiera, sea amigo o no. Siempre busca la forma de apoyar. Y de mi abuelo crecí sabiendo que trabajó para Converse y que regalaba tenis a los jugadores. Definitivamente, ese es mi mayor impulso”, dijo.

Báez Carlo va por buen camino en sus misiones de vida, tanto en lo deportivo como en lo social. Las Valencianas tienen un gran futuro con ella y con otras novatas que se han destacado en la presente temporada. La Selección Nacional de voleibol también puede contar con su talento en este ciclo olímpico y en los próximos.

Puerto Rico necesita jóvenes con iniciativa, con deseos de ayudar y de construir un mejor país.

Báez Carlo tiene la plataforma y el “hambre” para cumplir con esas misiones.

“Fuera del deporte tenemos ese deseo de que se reconozca quién fue mi abuelo, que la generación joven conozca a los pilares de la época dorada del baloncesto de Puerto Rico. Y, por parte de mi mamá, toda la familia Carlo González ha sido una inspiración para mí. Siento orgullo de los Báez y de los Carlo, y quiero representarlos de la manera correcta”.

“El Indio” Báez, otrora miembro del combinado patrio y una gloria de la época romántica del BSN, falleció a los 86 años en enero de 2022. Fue reconocido como uno de los mejores 13 refuerzos en la historia del Real Madrid en la liga española de baloncesto (ACB).

Jugó, además, 17 temporadas en el BSN, todas con los Cardenales de Río Piedras.

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Voleibol Superior FemeninoValencianas de JuncosReal MadridSelección Nacional de Voleibol Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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