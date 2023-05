Los dos mejores equipos de la serie regular definirán, a partir del martes, el título de la Liga de Voleibol Superior Femenino 2023 (LVSF), cuando las Pinkin de Corozal visiten a las Cangrejeras de Santurce, en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Ambos técnicos esperan una serie larga y competitiva que, de extenderse a un séptimo juego, se disputaría en una cancha neutral. Es la primera final para las Cangrejeras como franquicia. San Juan ganó el título en 1992 bajo el nombre de Chicas, mientras que Corozal suma 18 campeonatos y dos finales consecutivas.

Las Cangrejeras, que culminaron en el primer puesto de la tabla de la LVSF, iniciarán el baile de coronación ante las campeonas Pinkin sin su estelar central Neira Ortiz, que sigue recuperándose de una torcedura de tobillo que sufrió durante las semifinales.

El sexteto corozaleño, por su parte, llegará a la gran cita sin su capitana y también medio, Génesis Castillo.

PUBLICIDAD

“Los doctores nos dijeron que Neira (Ortiz) ha progresado mejor de lo que se anticipaba. Yo no soy doctor, pero no me atrevería a descartarla para toda la final”, expresó el dirigente de las Cangrejeras, Jamille Torres, a El Nuevo Día.

“Estamos sin la mejor central del país, pero en su lugar comenzará Shirley Florián que, alguna gente quizás olvide, pero fue parte importante de campeonatos con las Criollas de Caguas”, agregó.

Ortiz fue la segunda mejor bloqueadora del torneo con 64, en igual número de parciales.

Tanto las Cangrejeras como las Pinkin despacharon en cinco compromisos a las Atenienses de Manatí y Changas de Naranjito, respectivamente, en semifinales.

Santurce dominó en tres periodos a Corozal en el último choque de la serie regular para asegurar la cima de la tabla. Aquel día no jugó por las Cangrejeras la veterana libero Debora Seilhamer, ni tampoco por las Pinkin, la opuesto Brittany Abercrombie.

Santurce tendrá que manejar la baja de Neira Ortiz en el inicio de la serie. (Suministrada)

“Brittany, si no es la mejor opuesto del país, está en la conversación. Si a eso le sumas a Paola Santiago, que fue la Jugadora Más Valiosa, será una serie dura. También tenemos que ser realistas. Ivania Ortiz tuvo una temporada excelente. Tácticamente mejoran”, sostuvo Torres.

Una de las grandes ventajas para Santurce es contar en cancha con la dupla de co-capitanas, Seilhamer y la colocadora Natalia Valentín.

Esta será la segunda final para Torres en la LVSF, luego de caer ante las Criollas en 2019 cuando dirigía a las Changas.

“Las finales se ganan con consistencia. A este nivel, los ajustes son mínimos. La veteranía tiene mucho que ver. Esta versión de Santurce es un equipo veterano y con ‘hambre’ de dejarlo todo en la cancha”, añadió Torres.

PUBLICIDAD

Inspiradas las campeonas

Las Pinkin, que terminaron en el segundo lugar de la tabla, arrasaron en los Valores del Año de la LVSF.

Santiago cargó con el MVP y Novata del Año, cosa que no sucedía desde 1972.

Pérez, por su lado, fue seleccionado Entrenador del Año, mientras que Victoria Belle “Tori” Dilfer, la Acomodadora del Año.

Aparte de eso, Lily Rojas repitió como Apoderada del año.

Pese a ganar en cinco duelos ante las Changas, el técnico Ángel Pérez señaló que el equipo recibió un golpe anímico ante la baja de Castillo.

Ángel Pérez, piloto de las Pinkin de Corozal. (Suministrada / LVSF)

“Acabamos de salir de una serie intensa. Salimos golpeados y perdimos a nuestra capitana en el proceso”, dijo Pérez.

Ante la llegada de Abercrombie, Pérez se vio obligado a mover a la Más Valiosa del torneo, Santiago, a la posición de esquina.

“Es una sensación agridulce, pero es digno de admirar cómo en nuestro grupo no hay egos. Esa es nuestra mayor fortaleza”, destacó.

Ortiz es la jugadora que más ha sufrido la pérdida de minutos. “Sigue siendo una pieza fundamental”, indicó Pérez.

El exjugador de la Selección Nacional elogió a su rival.

“Cuando tienes una libero como Seilhamer y una colocadora como Natalia, que tocan el balón en cada jugada, eso es una fortaleza. Tienen mucha estatura, también, como grupo. Estamos listos para el reto”, apuntó.

Pérez concluyó diciendo que, si bien no cuenta con la estelar Daly Santana para que se integre al equipo en la final, la también jugadora de la Selección Nacional tiene su lugar asegurado.

“No contamos con ella, pero si decide venir a jugar, su espacio está disponible. Aquí la esperamos como siempre”.

PUBLICIDAD

Como dato, las Cangrejeras le dedicaron esta temporada a las Chicas de San Juan, campeonas de 1992.