La Serie Final de la Liga de Voleibol Superior Femenino se encuentra sumergida en polémica luego que las Sanjuaneras de la Capital no se presentaran anoche al primer partido contra las Criollas de Caguas en la cancha Roger Mendoza.

La no comparecencia de las Sanjuaneras resultó en que se confiscara el partido a favor de las Criollas, que ahora tienen una ventaja de 1-0 en la serie sin salir a la cancha.

La polémica está centrada en la solicitud de las Sanjuaneras de sustituir a la refuerzo estadounidense Destinee-Hooker-Washington por embarazo, lo que fue denegado por la LVSF.

El segundo partido de la serie está pautado para el domingo, a las 5:00 de la tarde, en el coliseo Roberto Clemente. No está claro si el partido se celebrará.

A continuación, recapitulamos lo ocurrido en los pasados días y los sucesos que llevaron a la confiscación del partido.

PUBLICIDAD

¿Qué alegan las Sanjuaneras?

Previo al inicio de la serie final, las Sanjuaneras solicitaron a la LVSF que se les permitiera una sustituta para la refuerzo Destinee Hooker- Washington debido a que la estadounidense está embarazada. Las Sanjuaneras alegaron que el embarazo de Hooker-Washington es uno de alto riesgo, por lo que tiene orden médica para frenar toda actividad deportiva.

¿Cuál fue la contestación de la liga?

El director del torneo, José “Picky” Servera, denegó la solicitud de la sustitución, amparándose en que el reglamento solo permite sustituir refuerzos en caso de lesiones, por lo que no se cobija un cambio de jugadora por embarazo. Ante la decisión de Servera, las Sanjuaneras apelaron ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol. El presidente de la FPV, César Trabanco, ratificó la decisión de Servera.

¿Qué recursos agotaron las Sanjuaneras?

Tras la decisión de Trabanco, las Sanjuaneras agotaron el último recurso administrativo que les quedaba: el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur). Sin embargo, la moción en auxilio de jurisdicción radicada por el equipo fue declarada no ha lugar por el TAAD el pasado jueves, 2 de septiembre, ratificando las decisiones tanto de Servera como de Trabanco.

Tras la decisión del TAAD, ¿qué hicieron las Sanjuaneras?

Las Sanjuaneras acudieron al foro judicial, y anunciaron a través de un comunicado de prensa el recurso legal radicado en el Tribunal de Primera Instancia este sábado.

En el mismo se solicita que se le permita a San Juan realizar la sustitución de la jugadora en cuestión, ya que según expone la franquicia, lo que dispone el reglamento de la LVSF “no se ajusta a una interpretación lógica de lo que constituyen lesiones incapacitantes”.

PUBLICIDAD

Según alegan las Sanjuaneras, Hooker sí estaba incapacitada para continuar jugando con el equipo porque se trata de un embarazo de alto riesgo y alegadamente la jugadora recibió instrucciones médicas para cesar la práctica deportiva.

COMUNICADO DE PRENSA | Sanjuaneras de la Capital Acuden al Tribunal Superior Posted by Sanjuaneras de la Capital on Saturday, September 4, 2021

San Juan decidió no presentarse al partido del sábado en lo que el caso se ve en el Tribunal. La LVSF, al entender que no había razón legal para detener el partido, lo confiscó a favor de las Criollas.

Declaraciones del Director de Torneo, Lcdo. José R. Servera, tras ser emplazado por el Honorable Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Posted by Liga de Voleibol Superior Femenino on Saturday, September 4, 2021

¿Qué dicen las jugadoras?

Las jugadoras de las Sanjuaneras han criticado abiertamente a la LVSF. La libero Debora Seilhamer declaró en una carta en las redes sociales que el pleito “atenta contra la integridad de la mujer y que se pretenda exponer a una mujer embarazada de alto riesgo a recibir golpes que puedan poner en riesgo su salud y la de su bebé”.

A las quejas se sumó la acomodadora de San Juan y de la Selección Nacional femenina que obtuvo medalla de plata en el Campeonato Norceca en México, Natalia Valentín.

“Determinaciones como la que se nos ha notificado en esta fecha, obligan a que se exija mayor amplitud al momento de definir el concepto de lo que es una lesión en el reglamento de una liga de voleibol femenino, toda vez que estar embarazada no es estar lesionada ni incapacitada, pero un embarazo diagnosticado como de alto riesgo requiere particular atención tanto de la mujer embarazada como de los equipos y entidades que rigen la práctica del deporte en la isla y en cualquier parte del mundo”, expresó Valentín.

Por otro lado, Karina Ocasio, de las Criollas, enfatizó que se debe separar la interpretación del reglamento de las acusaciones de discrimen contra la mujer.

“Estamos tomando esto con mucha seriedad. Es un tema bien delicado. Honestamente, es difícil opinar del tema pero si me preguntas como me siento ahora mismo, me siento bien desilusionada, que haya tenido que llegar a este punto y que nosotros, que hemos sido un equipo que hemos hecho todo bien de principio a fin, se nos esté quitando mérito, opacando el trabajo realizado. Honestamente, no tengo todos los datos. En este tema hay dos cosas y las están mezclando. Se está mezclando lo que es un reglamento y lo que es discrimen hacia la mujer. Pienso que ese no debe ser el tema”, dijo Ocasio.