22 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

República Dominicana vence a Puerto Rico en el duelo por el bronce del Final Six de Norceca

El sexteto quisqueyano superó en cinco reñidos parciales a las boricuas, que cerraron sus compromisos del año

22 de septiembre de 2025 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shara Venegas realiza una defensa en el duelo por el bronce contra República Dominicana. (Suministrada / Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de voleibol femenino cayó el domingo en cinco disputados sets ante República Dominicana en el duelo por la medalla de bronce del Final Six de Norceca, que se llevó a cabo en Guadalajara, México.

Los parciales del triunfo quisqueyano fueron 25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13.

Las dominicanas cerraron el torneo con récord de 3-4, mientras que Puerto Rico finalizó con 2-5. Estados Unidos, por su lado, conquistó la medalla de oro superando al anfitrión México en tres periodos para concluir el torneo como campeón invicto.

República Dominicana dominó en ataques a las puertorriqueñas 63-61, al tiempo que las dirigidas por Juan Carlos Núñez tuvieron más bloqueos (15-12) y saques directos (6-3). Ambos equipos cometieron 26 errores.

Madeline Guillén lideró a las rivales con 24 puntos, seguida por Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. La juvenil Decelise Champion, de Puerto Rico, fue la máxima anotadora del encuentro con 25 tantos, mientras que Valeria Vázquez aportó 17.

Paola Santiago tuvo 16 y Neira Ortiz 14 unidades, incluyendo nueve bloqueos para encabezar el juego. Fue el último compromiso del año para las boricuas.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
