República Dominicana vence a Puerto Rico en el duelo por el bronce del Final Six de Norceca
El sexteto quisqueyano superó en cinco reñidos parciales a las boricuas, que cerraron sus compromisos del año
22 de septiembre de 2025 - 10:21 AM
22 de septiembre de 2025 - 10:21 AM
La Selección Nacional de voleibol femenino cayó el domingo en cinco disputados sets ante República Dominicana en el duelo por la medalla de bronce del Final Six de Norceca, que se llevó a cabo en Guadalajara, México.
Los parciales del triunfo quisqueyano fueron 25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13.
Las dominicanas cerraron el torneo con récord de 3-4, mientras que Puerto Rico finalizó con 2-5. Estados Unidos, por su lado, conquistó la medalla de oro superando al anfitrión México en tres periodos para concluir el torneo como campeón invicto.
República Dominicana dominó en ataques a las puertorriqueñas 63-61, al tiempo que las dirigidas por Juan Carlos Núñez tuvieron más bloqueos (15-12) y saques directos (6-3). Ambos equipos cometieron 26 errores.
Madeline Guillén lideró a las rivales con 24 puntos, seguida por Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. La juvenil Decelise Champion, de Puerto Rico, fue la máxima anotadora del encuentro con 25 tantos, mientras que Valeria Vázquez aportó 17.
Dominican Republic 🇩🇴 Outlasts Puerto Rico 🇵🇷 in Epic Five-Set Battle (25-22, 20-25, 19-25, 25-23, 15-13) to Claim Women’s Final Six 🥉— NorcecaInfo (@Norceca_Info) September 21, 2025
🇩🇴 3-4 record
🇵🇷 2-5 record
1st 🥉 for 🇩🇴 3 gold 🥇(2021, 2022, 2024) and 🥈 in 2023
🔝 Champion 🇵🇷 25pts
Guillen 🇩🇴 24pts pic.twitter.com/bVHMUVsdfa
Paola Santiago tuvo 16 y Neira Ortiz 14 unidades, incluyendo nueve bloqueos para encabezar el juego. Fue el último compromiso del año para las boricuas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: