República Dominicana vence a Puerto Rico en el duelo por el bronce del Final Six de Norceca

La Selección Nacional de voleibol femenino cayó el domingo en cinco disputados sets ante República Dominicana en el duelo por la medalla de bronce del Final Six de Norceca, que se llevó a cabo en Guadalajara, México.

Los parciales del triunfo quisqueyano fueron 25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13.

Las dominicanas cerraron el torneo con récord de 3-4, mientras que Puerto Rico finalizó con 2-5. Estados Unidos, por su lado, conquistó la medalla de oro superando al anfitrión México en tres periodos para concluir el torneo como campeón invicto.

República Dominicana dominó en ataques a las puertorriqueñas 63-61, al tiempo que las dirigidas por Juan Carlos Núñez tuvieron más bloqueos (15-12) y saques directos (6-3). Ambos equipos cometieron 26 errores.

Madeline Guillén lideró a las rivales con 24 puntos, seguida por Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. La juvenil Decelise Champion, de Puerto Rico, fue la máxima anotadora del encuentro con 25 tantos, mientras que Valeria Vázquez aportó 17.