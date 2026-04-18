NJ Transit confirma que tarifa del tren subirá hasta los $150 para aficionados del Mundial

Newark- Los elevados precios de las entradas no serán lo único que vaciará las carteras de los aficionados al fútbol que asistan a los partidos de la Copa Mundial en algunas sedes estadounidenses esta primavera.

Los aficionados que quieran llegar al estadio MetLife desde Nueva York tendrán que desembolsar 150 dólares por un billete de ida y vuelta en tren para cada partido, según confirmaron el viernes las autoridades de transporte.

Esa cantidad es casi 12 veces superior a la tarifa normal de $12.90 para el trayecto de aproximadamente 15 minutos y 9 millas desde la estación Penn de Manhattan hasta el estadio de East Rutherford (Nueva Jersey). La mayoría de los aficionados no dispondrán de aparcamiento en el estadio, por lo que las autoridades de Nueva Jersey prevén que unos 40,000 aficionados utilicen el transporte público en cada partido.

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El estadio de los New York Giants y los New York Jets de la NFL albergará ocho partidos de la Copa Mundial, incluida la final del torneo, el 19 de julio. Los partidos de la fase de grupos de las potencias futbolísticas Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras naciones, comienzan el 13 de junio.

Las autoridades de Nueva Jersey dijeron que el recargo era necesario para cubrir el coste de acoger la Copa Mundial en su regreso a Estados Unidos por primera vez desde 1994.

Los responsables de NJ Transit dijeron que tenían previsto gastar 62 millones de dólares en el transporte de los aficionados al estadio durante el torneo. Las subvenciones externas sólo habían sufragado 14 millones de los gastos previstos. Según Kris Kolluri, Presidente y Director General de NJ Transit, para cubrir el resto era necesario aumentar las tarifas.

“No se trata de precios abusivos”, dijo a los periodistas el viernes. “Estamos intentando, literalmente, recuperar nuestros costes”.

La gobernadora demócrata Mikie Sherrill pidió a la FIFA, organismo rector del fútbol internacional, que cubriera los gastos de transporte.

“Si no es así, no subvencionaremos a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo a costa de los ciudadanos de Nueva Jersey que confían en NJ TRANSIT todos los días”, afirmó en un comunicado.

ARCHIVO - Un tren de NJ Transit sale de la estación Secaucus Junction en Secaucus, Nueva Jersey, el miércoles 14 de mayo de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo) (Seth Wenig)

Pero la FIFA ha rechazado la sugerencia de que deba asumir los costes de transporte de Nueva Jersey. El viernes, señaló a otras ciudades anfitrionas de Estados Unidos, como Los Ángeles, Dallas y Houston, que mantienen sus tarifas de transporte sin cambios.

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Precios del transporte en Boston también serán altos

Una excepción notable es Boston, donde los autobuses exprés desde varias localidades hasta el Gillette Stadium, sede de los New England Patriots de la NFL, costarán 95 dólares, según anunciaron esta semana las autoridades.

Miles de aficionados ya han comprado billetes de tren de ida y vuelta por 80 dólares desde la capital de Massachusetts hasta la estación de cercanías cercana al estadio, situada en Foxborough, una localidad a unos 48 kilómetros de Boston. Esa cantidad es cuatro veces superior a los 20 dólares que se cobran normalmente por un billete de ida y vuelta durante los días de partido y otros acontecimientos especiales en Gillette.

En Los Ángeles, el billete de ida seguirá costando $1.75; en Atlanta, $2.50; en Houston, $1.25 y en Filadelfia, $2.90. Kansas City pone en marcha lanzaderas desde distintos puntos de la ciudad hasta el estadio Arrowhead que cuestan sólo $15 ida y vuelta.

Algunas de esas ciudades han señalado que el gobierno estadounidense ha concedido unos 100 millones de dólares en subvenciones al transporte público para mejorar el servicio de autobuses y trenes durante los Juegos.

FIFA dice que el alza “no tiene precedentes”

La federación de fútbol advirtió el viernes de que la tarificación del tránsito en Nueva Jersey podría tener un “efecto paralizador”.

Argumentó que a ningún otro evento mundial se le ha pedido que absorba los costes de los precios de tránsito “fijados arbitrariamente” y señaló que los acuerdos firmados con las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo ya en 2018 pedían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos.

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“Las elevadas tarifas empujan inevitablemente a los aficionados hacia opciones de transporte alternativas”, afirmó la FIFA en un comunicado. “Esto aumenta la preocupación por los atascos y las llegadas tardías, y crea un efecto dominó más amplio que, en última instancia, disminuye el beneficio económico y el legado duradero que toda la región puede obtener de la organización de la Copa Mundial”.

El enorme aumento de las tarifas también ha suscitado las protestas de la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Cobrar más de $100 por un corto trayecto en tren me parece terriblemente caro”, publicó el demócrata en X a principios de esta semana. El medio deportivo The Athletic fue el primero en informar del aumento de precios.

ARCHIVO - Aficionados del PSG vitorean antes del inicio de la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el PSG en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 13 de julio de 2025. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo) (Adam Hunger)

Pocas opciones

Las alternativas a coger el tren al estadio MetLife también serán caras.

Los autobuses lanzadera, con capacidad para unos 10,000 pasajeros, partirán de la terminal de autobuses del centro de Manhattan y de otros lugares por $80 ida y vuelta.

También se venden por adelantado unas 5,000 plazas de aparcamiento en el cercano American Dream Mall, cuyo precio actual es de 225 dólares.

El estadio MetLife tiene un enorme aparcamiento, pero para los partidos de la Copa Mundial gran parte de ese espacio se utiliza para una aldea de aficionados, autobuses lanzadera, una zona de concentración y personal de la FIFA, según explicaron las autoridades.