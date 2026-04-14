Variables cruciales para evitar un conflicto mundial
Donald Trump busca una manera airosa de salirse de este conflicto que hace tambalear su presidencia, opina Jaime Bofill
14 de abril de 2026 - 10:30 PM
14 de abril de 2026 - 10:30 PM
Las recientes semanas, particularmente, del 5 al 9 de abril, han sido sencillamente aterradoras para la humanidad. Hemos vivido un momento histórico, muy en especial, la noche del 7 de abril, cuando el presidente Trump amenazó a Irán diciendo que “una civilización entera morirá esta noche, sin posibilidad de ser resucitada”. Trump había dado un plazo de horas para que se llegara a un acuerdo donde ambos bandos estaban bastante distantes en sus planteamientos para lograr un alto al fuego y poder lograr un acuerdo de paz.
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