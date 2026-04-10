Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Jaime LluchJaime Lluch
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Estados Unidos ya no es una democracia liberal

Desde 2025, el gobierno autocrático de Trump ha convertido la presidencia en un trono real del siglo 18, escribe Jaime Lluch

10 de abril de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En el año y pico que lleva Donald Trump en el poder, se han documentado acciones y declaraciones que imitan las prácticas en regímenes autoritarios, incluyendo 704 instancias que directamente subvierten la democracia, señala Jaime Lluch. (Jose Luis Magana)

¿Cómo se pueden medir las variedades de la democracia, y el continuo entre democratización y autocratización? En la política comparada, el análisis empírico más avanzado que hay es el de “Varieties of Democracy” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El V-Dem es un proyecto global que produce nuevas medidas sobre los atributos de la democracia desde el 1789 para muchas naciones y para casi todos los estados modernos desde el 1900. El V-Dem hace más de 10 años se construye con la contribución de 4,200 académicos de casi todos los estados modernos para medir más de 600 atributos de la democracia. El resultado es que el V-Dem es un repositorio de datos con más de 32 millones de observaciones entre 1789 y 2025 para 202 estados. Se trata del “data set” más grande del mundo sobre democracia, derechos humanos, y libertades civiles.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Estados UnidosCasa BlancaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Jaime Lluch

Jaime Lluch

Arrow Icon
El doctor Jaime Lluch (B.A. Brown, M.A. UC Berkeley, J.D. Yale Law School, Ph.D. Yale University) es un comparativista en ciencia política y derecho público y es catedrático en ciencia política...
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: