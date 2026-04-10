¿Cómo se pueden medir las variedades de la democracia, y el continuo entre democratización y autocratización? En la política comparada, el análisis empírico más avanzado que hay es el de “Varieties of Democracy” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El V-Dem es un proyecto global que produce nuevas medidas sobre los atributos de la democracia desde el 1789 para muchas naciones y para casi todos los estados modernos desde el 1900. El V-Dem hace más de 10 años se construye con la contribución de 4,200 académicos de casi todos los estados modernos para medir más de 600 atributos de la democracia. El resultado es que el V-Dem es un repositorio de datos con más de 32 millones de observaciones entre 1789 y 2025 para 202 estados. Se trata del “data set” más grande del mundo sobre democracia, derechos humanos, y libertades civiles.