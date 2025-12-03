El gobierno privado de Trump
El presidente Trump considera que es el dueño del gobierno federal y lo maneja como si fuera una de sus empresas privadas, opine Carlos Ramos González
3 de diciembre de 2025 - 11:00 PM
El régimen de Donald Trump trasciende la persona del presidente que lo encarna. La persona de Trump encaja a perfección para operar como una autocracia dentro del esquema democrático y constitucional existente. Quizás por ello este intento comienza a ser denominado como “autocracia competitiva”. Hay referentes internacionales comparables, pero ninguno puede ser idéntica a la que se manifiesta en Estados Unidos. La nación norteamericana todavía es la potencia económica y militar más grande del mundo.
