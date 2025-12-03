Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos E. Ramos GonzálezCarlos E. Ramos González
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El gobierno privado de Trump

El presidente Trump considera que es el dueño del gobierno federal y lo maneja como si fuera una de sus empresas privadas, opine Carlos Ramos González

3 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
President Donald Trump and first lady Melania Trump, stand next to national Thanksgiving turkey Gobble during a pardoning ceremony in the Rose Garden of the White House, Tuesday, Nov. 25, 2025, in Washington. (Julia Demaree Nikhinson)

El régimen de Donald Trump trasciende la persona del presidente que lo encarna. La persona de Trump encaja a perfección para operar como una autocracia dentro del esquema democrático y constitucional existente. Quizás por ello este intento comienza a ser denominado como “autocracia competitiva”. Hay referentes internacionales comparables, pero ninguno puede ser idéntica a la que se manifiesta en Estados Unidos. La nación norteamericana todavía es la potencia económica y militar más grande del mundo.

Carlos E. Ramos González

Carlos E. Ramos González

El autor fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde ejerce su cátedra.
