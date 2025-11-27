Opinión
Venezuela: los dilemas de Trump y Maduro
Tras este despliegue militar y este contundente show of force en el Mar Caribe, un presidente Maduro que retenga el poder en Venezuela mostraría a Trump débil y como un buche y pluma que habla y no hace, opina Leo Aldridge
27 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
