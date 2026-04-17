Conoce las cuatros series que darán inicio a los playoffs de la NBA

La temporada regular de la NBA llegó a su fin y el panorama de la postemporada comienza a aclararse, con una intensa fase de play-in aún en curso, en la que se terminarán de definir los últimos clasificados al cuadro de playoffs.

En la Conferencia Oeste, los Trail Blazers de Portland aseguraron el séptimo puesto tras imponerse a los Suns de Phoenix en un duelo de alto nivel en el play-in.

La figura del encuentro fue Deni Avdija, quien firmó una actuación dominante con 41 puntos, siete rebotes y 12 asistencias. Portland ahora enfrentará a los Spurs de San Antonio en la primera ronda.

En el Este, los 76ers de Filadelfia aseguraron su pase al vencer al Magic de Orlando, impulsados por los 31 puntos y seis asistencias de Tyrese Maxey.

Sin embargo, su serie ante los Celtics de Boston estará marcada por la ausencia de Joel Embiid, quien fue sometido recientemente a una cirugía de apendicitis.

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Aún quedan por definirse los últimos espacios en ambas conferencias. En el Oeste, los Warriors de Golden State se medirán este viernes ante los Suns, mientras que en el Este, los Hornets de Charlotte enfrentarán al Magic.

Con varios cruces ya establecidos, la acción de la postemporada comenzará este sábado con cuatro enfrentamientos que marcan el inicio oficial de los playoffs.

Arrancan cuatro series

La jornada abrirá a la 1:00 p.m. con los Raptors de Toronto visitando a los Cavaliers de Cleveland.

Cleveland reforzó su plantilla con la llegada de James Harden en la fecha límite de cambios, evidenciando su intención de competir por el campeonato.

A las 3:30 p.m., los Timberwolves de Minnesota, liderados por Anthony Edwards, visitarán a los Denver Nuggets, encabezados por el tres veces Jugador Más Valioso, Nikola Jokić, quienes buscan volver a conquistar el campeonato tal como lo hicieron en la temporada de 2023, en una serie de alto calibre.

Más adelante, a las 6:00 p.m., los Hawks de Atlanta se enfrentarán a los Knicks en el Madison Square Garden, donde Nueva York buscará reivindicarse tras su eliminación ante los Indiana Pacers en las finales de conferencia en la pasada postemporada.

El cierre de la jornada será a las 8:30 p.m. con el duelo entre los Rockets de Houston y los Lakers de Los Ángeles.

La ausencia de Doncic será un duro golpe para los Lakers. (Lynne Sladky)

La principal historia de esta serie gira en torno a las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, ambos fuera por lesiones de segundo grado.

Doncic, líder anotador de la liga con 33 puntos por juego, y Reaves, quien promedió 23 unidades, representan bajas sensibles que podrían inclinar la serie a favor de Houston.

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En el Oeste, el campeón Thunder de Oklahoma City ocupó el primer puesto y espera por el octavo sembrado entre Golden State y Phoenix.