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La NBA hace una excepción y habilita a Luka Doncic y Cade Cunningham para premios

La medida responde a ausencias justificadas por razones personales y de salud

16 de abril de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luka Doncic disputó 64 partidos con los Lakers de Los Ángeles en la temporada 2026. (Gerald Leong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles, y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit, son elegibles a los premios de la NBA como el Jugador Más Valioso (MVP) y el All-NBA pese a no alcanzar el mínimo de 65 partidos, informaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

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Doncic disputó 64 partidos y Cunningham jugó 63. Pero tanto la liga como el sindicato coincidieron en que ambos deben figurar en la papeleta de votación con base en la “disposición por circunstancias extraordinarias” del convenio colectivo.

El jugador esloveno —quien es uno de los favoritos en la carrera por el ‘MVP’ tras ganar el título de anotador de la liga— se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en su país natal. Cunningham, por su parte, se perdió 12 encuentros debido a un colapso pulmonar diagnosticado el 17 de marzo.

“La NBA y la NBPA acordaron que, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de Cunningham y Doncic, cada jugador calificó para los premios”, señalaron la liga y el sindicato en un comunicado.

Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, quien disputó 60 partidos, también intentó entrar en la papeleta de premios mediante el recurso por circunstancias extraordinarias. Edwards solicitó su aprobación ante un árbitro independiente, pero su recurso fue rechazado.

La situación de Doncic y Cunningham fue un tema importante hacia el final de la temporada. Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio —candidato al MVP y probable Jugador Defensivo del Año— alcanzó la marca de 65 partidos en el penúltimo encuentro del equipo. Por su parte, el tres veces ‘MVP’ Nikola Jokic quedó habilitado para los premios el último día de la temporada regular. Jokić ha terminado primero o segundo en la votación del ‘MVP’ en cada una de las últimas cinco temporadas y este año lideró la liga en rebotes y asistencias.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, comentó la semana pasada que espera que la regla de los 65 partidos cambie este verano. Sostuvo que, si jugadores como Jokic pueden disputar 64 partidos sin salir nunca de juego y aun así no ser elegibles para premios, entonces algo está mal.

“Ese no es el espíritu de esa regla”, expresó Adelman.

Varios jugadores no serán elegibles para la mayoría de los principales premios individuales esta campaña debido a la regla de los 65 partidos, incluido LeBron James, de los Lakers, cuya racha de 21 años siendo elegido para un equipo All-NBA llegará a su fin. Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, y Stephen Curry, de Warriors los Warriors, también se han perdido demasiados partidos como para ser elegibles.

Con las decisiones sobre Doncic, Cunningham y Edwards ya concluidas, se espera que la NBA envíe en los próximos días las papeletas de votación al panel de reporteros y comentaristas que cubren la liga. No está claro cuándo comenzará el anuncio de los ganadores.

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Luka DoncicLakers de Los ÁngelesNBAPistons de DetroitBaloncesto
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