Lo que debe saberse de la Copa Mundial 2026 de la FIFA a menos de 60 días para su inicio

El Mundial más grande de la historia, con un récord de 48 selecciones listas para disputar una cifra sin precedentes de 104 partidos repartidos por Estados Unidos, Canadá y México, se acerca rápidamente.

Las tres naciones anfitrionas se clasificaron automáticamente para el torneo. La campeona defensora Argentina regresa, y cuatro países —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— harán su debut en un Mundial.

Esto es lo que hay que saber sobre la Copa Mundial 2026 de la FIFA:

Formato del torneo

A todos los equipos se les garantizan tres partidos en la fase de grupos del torneo. Las selecciones han sido asignadas a 12 grupos distintos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo tienen asegurado el pase, al igual que los ocho mejores terceros. Los equipos que terminan cuartos en sus grupos quedan eliminados.

Los 32 equipos que sobrevivieron tras la fase de grupos entrarán en un torneo de eliminación directa, con una excepción: los equipos que pierdan en las semifinales avanzarán a un partido por el tercer puesto el día anterior a la final mundialista.

Vista exterior del MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, donde habrá partidos de la fase de grupos y se jugará la final por el título del Mundial. (SARAH YENESEL)

Sedes del torneo

Fase de grupos: Atlanta; Foxborough, Massachusetts; Arlington, Texas; Guadalajara, México; Houston; ciudad de Kansas; Inglewood, California; Ciudad de México; Jardines de Miami, Florida; Monterrey, México; East Rutherford, Nueva Jersey; Filadelfia; Santa Clara, California; Seattle; Toronto y Vancouver.

Dieciseisavos de final: Foxborough, East Rutherford, Inglewood, Toronto, Santa Clara, Seattle, Houston, Arlington, Ciudad de México, Atlanta, Miami Gardens, Vancouver, Kansas City.

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Octavos de final: Vancouver, Atlanta, Ciudad de México, East Rutherford, Seattle, Arlington, Houston, Filadelfia.

Cuartos de final: Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City.

Semifinales: Atlanta, Arlington.

Partido por el tercer puesto: Miami Gardens.

Final del Mundial: East Rutherford, Nueva Jersey.

Fechas del torneo

Fase de grupos: 11 de junio-27 de junio

Dieciseisavos de final (ronda de 32): 28 de junio-3 de julio

Octavos de final: 4-7 de julio

Cuartos de final: 9-11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

Partido por el tercer puesto: 18 de julio

Final del Mundial: 19 de julio

Kylian Mbappé fue una de las grandes sensaciones del pasado Mundial Catar 2022 y vuelve con Francia para la Copa Mundial 2026. (Thanassis Stavrakis)

Distribución de grupos

Qué equipos están en cada grupo, con el sitio actual en el ranking de la FIFA entre paréntesis:

Grupo A: México (15), Corea del Sur (25), Chequia (41), Sudáfrica (60).

Grupo B: Suiza (19), Canadá (30), Catar (55), Bosnia y Herzegovina (65).

Grupo C: Brasil (6), Marruecos (8), Escocia (43), Haití (83).

Grupo D: Estados Unidos (16), Turquía (22), Australia (27), Paraguay (40).

Grupo E: Alemania (10), Ecuador (23), Costa de Marfil (34), Curazao (82).

Grupo F: Holanda (7), Japón (18), Suecia (38), Túnez (44).

Grupo G: Bélgica (9), Irán (21), Egipto (29), Nueva Zelanda (85).

Grupo H: España (2), Uruguay (17), Arabia Saudí (61), Cabo Verde (69).

Grupo I: Francia (1), Senegal (14), Noruega (31), Irak (57).

Grupo J: Argentina (3), Argelia (28), Austria (24), Jordania (63).

Grupo K: Portugal (5), Colombia (13), Congo (46), Uzbekistán (50).

Grupo L: Inglaterra (4), Croacia (11), Panamá (33), Ghana (74).

¿Jugará Messi?

El capitán Lionel Messi no ha dicho con absoluta certeza que vaya a jugar el Mundial con Argentina.

El técnico Lionel Scaloni comentó en marzo que la decisión depende únicamente de Messi.

Pero tampoco ha habido indicios de que Messi no planee jugar. Eso sí, ha señalado que solo lo hará si está sano.

El argentino Lionel Messi celebra con el trofeo ante los hinchas tras ganar el Mundial en la final entre Argentina y Francia en el estadio Lusail de Lusail, Catar, el 18 de diciembre de 2022. (Martin Meissner)

La era de la paridad

Los últimos seis Mundiales han tenido seis campeones distintos: Argentina en 2022, Francia en 2018, Alemania en 2014, España en 2010, Italia en 2006 y Brasil en 2002.

Una racha así nunca había ocurrido antes en la historia de los Mundiales.