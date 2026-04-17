Lo que debe saberse de la Copa Mundial 2026 de la FIFA a menos de 60 días para su inicio
El magno evento, con la mayor participación de la historia, se jugará en tres países del 11 de junio al 19 de julio
17 de abril de 2026 - 10:04 AM
17 de abril de 2026 - 10:04 AM
El Mundial más grande de la historia, con un récord de 48 selecciones listas para disputar una cifra sin precedentes de 104 partidos repartidos por Estados Unidos, Canadá y México, se acerca rápidamente.
Las tres naciones anfitrionas se clasificaron automáticamente para el torneo. La campeona defensora Argentina regresa, y cuatro países —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— harán su debut en un Mundial.
Esto es lo que hay que saber sobre la Copa Mundial 2026 de la FIFA:
Fase de grupos: Atlanta; Foxborough, Massachusetts; Arlington, Texas; Guadalajara, México; Houston; ciudad de Kansas; Inglewood, California; Ciudad de México; Jardines de Miami, Florida; Monterrey, México; East Rutherford, Nueva Jersey; Filadelfia; Santa Clara, California; Seattle; Toronto y Vancouver.
Dieciseisavos de final: Foxborough, East Rutherford, Inglewood, Toronto, Santa Clara, Seattle, Houston, Arlington, Ciudad de México, Atlanta, Miami Gardens, Vancouver, Kansas City.
Octavos de final: Vancouver, Atlanta, Ciudad de México, East Rutherford, Seattle, Arlington, Houston, Filadelfia.
Cuartos de final: Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City.
Semifinales: Atlanta, Arlington.
Partido por el tercer puesto: Miami Gardens.
Final del Mundial: East Rutherford, Nueva Jersey.
Qué equipos están en cada grupo, con el sitio actual en el ranking de la FIFA entre paréntesis:
El capitán Lionel Messi no ha dicho con absoluta certeza que vaya a jugar el Mundial con Argentina.
El técnico Lionel Scaloni comentó en marzo que la decisión depende únicamente de Messi.
Pero tampoco ha habido indicios de que Messi no planee jugar. Eso sí, ha señalado que solo lo hará si está sano.
Los últimos seis Mundiales han tenido seis campeones distintos: Argentina en 2022, Francia en 2018, Alemania en 2014, España en 2010, Italia en 2006 y Brasil en 2002.
Una racha así nunca había ocurrido antes en la historia de los Mundiales.
Argentina intenta hacer algo que no se ha logrado en generaciones: ganar dos Mundiales consecutivos. Los únicos países que consiguieron esa hazaña fueron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).
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