17 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
San Sebastián retoma la ruta ganadora; Lares y Corozal también triunfan

Los Caribes vencen a Yauco en tres parciales, mientras Patriotas y Plataneros suman puntos clave en la tabla.

17 de noviembre de 2025 - 10:15 AM

Los Caribes venían de perder su invicto el viernes ante los Plataneros de Corozal. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Caribes de San Sebastián, quienes habían perdido su invicto el viernes, recuperaron su ritmo el domingo al vencer 3-0 a los Cafeteros de Yauco en la jornada dominical del Voleibol Superior, informó la Federación Puertorriqueña en un comunicado.

Los Patriotas y los Plataneros también consiguieron victorias en la jornada.

En el Coliseo Luis Aymat Cardona del Pepino, los Caribes dominaron 25-18, 25-23 y 30-28 a los Cafeteros, para llegar a 21 puntos y a una marca de 8-1. San Sebastián se mantiene como líder del Voleibol Superior.

Por su parte, Lares vino de atrás para derrotar en cinco parciales a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Los marcadores fueron 23-25, 22-25, 25-18, 25-17 y 15-6. Con esta victoria, Lares sumó dos puntos y se mantiene en el segundo lugar con 20 tantos y récord de 7-2.

Carolina, pese a la derrota, sumó un punto y ocupa la quinta posición con 13 puntos y marca de 4-5.

El refuerzo Garrett Muagututia fue el más destacado por Lares con 24 puntos, seguido por Nick West (16) y Pablo Guzmán (13). Por Carolina, Cameron Milligan aportó 16 unidades y Félix Chapman agregó 14.

Finalmente, los Plataneros —quienes le quitaron el invicto a San Sebastián el viernes— dominaron como visitantes a los Mets de Guaynabo por 25-16, 17-25, 25-21 y 25-17. Con esta victoria, Corozal se quedó con los tres puntos y ascendió al tercer lugar con 16 puntos y marca de 6-3. Guaynabo permanece en la séptima posición con siete unidades y récord de 2-7.

Los refuerzos Jalen Penrose y Spencer Olivier lideraron la ofensiva platanera con 17 y 16 puntos, respectivamente.

Liga de Voleibol Superior MasculinoCaribes de San SebastiánPlataneros de CorozalPatriotas de LaresVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
