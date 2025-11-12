Opinión
12 de noviembre de 2025
80°lluvia ligera
San Sebastián sigue invicto y el standing del Voleibol Superior Masculino se abre en dos mitades

Hay cinco equipos disputando el tope y tres al fondo de la tabla

12 de noviembre de 2025 - 7:03 PM

Guillermo Moya, de los Plataneros, celebra un bloqueo sobre Pablo Guzmán, de los Plataneros de Corozal, en la acción de la tercera semana del VSM. Corozal le propinó en ese periodo a Lares su segunda derrota. (Cortesía/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Es natural que en un standing haya equipos en los primeros lugares y otros en los últimos, con algunos en posiciones intermedias. Pero el standing del Voleibol Superior Masculino (LVSM) se ha ido a los extremos.

Luego de tres semanas de acción, la tabla de posiciones se ha polarizado. En la parte alta hay cinco equipos, todos jugando por encima de .500 y al alcance del líder: los invictos Caribes de San Sebastián (7-0). Entre el primer y el quinto lugar solo hay una diferencia equivalente a dos juegos.

En contraste, en la parte baja se encuentran tres equipos con récord idéntico de 1-6, distanciados hasta por cuatro juegos del quinto puesto.

El standing evolucionó de ser, en la segunda semana, una tabla con siete equipos relativamente parejos, a convertirse en una batalla entre cinco conjuntos por el liderato y tres que luchan por evitar las posiciones de eliminación.

La polarización se debe, en parte, a que San Sebastián “no sabe perder”. Los Caribes se mantienen en la cima por tercera semana consecutiva, con victorias recientes ante Lares y Adjuntas.

También ha influido que Corozal, Carolina y Yauco tuvieron una tercera semana positiva —ya sea con triunfos o sumando puntos—, lo que les permitió ascender en la tabla y enviar al fondo a Guaynabo, Naranjito y Adjuntas.

Corozal logró una sólida victoria ante Lares, que hasta entonces solo había caído frente a San Sebastián. Por su parte, Yauco consiguió dos triunfos, incluido uno en cinco parciales ante Carolina.

En cambio, Guaynabo acumula dos semanas sin ganar y solo suma cuatro puntos en el standing. Los Mets continúan jugando sin refuerzo extranjero.

Naranjito, por su parte, atraviesa una crisis, con cuatro derrotas consecutivas, incluida una frente a Adjuntas, que ocupaba el último lugar hasta ese momento.

Rattray lidera el Cuadro de Estrellas

En el plano individual, el opuesto refuerzo de los Cafeteros de Yauco, Brandon Rattray, fue escogido como Jugador de la Semana gracias a sus destacadas actuaciones de 26 y 28 puntos en las victorias ante Naranjito y Corozal, respectivamente, durante la tercera semana.

Rattray encabezó el Cuadro de Estrellas de la tercera semana, que también incluyó al acomodador Kevin Rodríguez (Cafeteros), los esquinas Pelegrín Vargas, hijo (Caribes) e Inovel Romero (Mets), los centrales Jassiel Cruz (Gigantes de Carolina) y Julio Mercedes (Plataneros), además del líbero Luismi Bertrán.

Vargas, hijo, repite por tercera ocasión consecutiva en el Cuadro de Estrellas, siendo el único jugador presente en las tres ediciones hasta ahora.

La cuarta semana inicia el miércoles, con el partido entre Carolina y Guaynabo.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
