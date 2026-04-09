Santurce coloca 2-0 su serie semifinal del Voleibol Superior contra Juncos

Cinco jugadoras de las Cangrejeras de Santurce anotaron en dígitos dobles para darle a su equipo una victoria 3-1 el miércoles sobre las Valencianas de Juncos, y colocar 2-0 a su favor la serie semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Los parciales del triunfo de Santurce como visitante en el Coliseo Rafael Amalbert de Juncos fueron: 25-21, 25-13, 20-25, 25-22.

En el cuarto parcial, las Valencianas tomaron ventaja en el segundo tiempo técnico 16-14, aprovechando un error en el servicio de Helena Grozer. Luego ampliaron la delantera 18-15 tras un ataque ilegal en la malla por parte de las Cangrejeras.

Sin embargo, la ventaja no les duró mucho. Santurce reaccionó con un avance de 4-0, incluyendo un potente remate de Tamara Otene por la zona cuatro para tomar el comando 19-18.

Hubo un empate adicional a 19, pero Otene volvió a la carga con dos puntos consecutivos: uno en ataque y otro en servicio directo, colocando a las Cangrejeras arriba 21-19, ventaja que no volvieron a ceder.

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Santurce, que mejoró su récord global en el año a 25-1, llegó al punto de set 24-22 con un bloqueo de Kara McGhee sobre Haley Bush, quien atacaba desde la zona zaguera. La victoria se selló en la jugada siguiente tras un error ofensivo de Kelly Sánchez por Juncos.

Tamara Otene encabezó la ofensiva de las Cangrejeras con 18 puntos, seguida por Andrea Rangel con 14, Neira Ortiz y Kara McGhee con 13 cada una, y Helena Grozer con 11.

Por Juncos, Haley Bush cargó la ofensiva con 24 puntos, mientras Naya Gross aportó 11.

La serie continuará con el tercer partido el viernes en el Coliseo Roberto Clemente desde las 8:12 p.m.