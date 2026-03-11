Santurce no sabe perder: mejora a 17-0 su invicto en el Voleibol Superior Femenino
Las Cangrejeras se impusieron a las Leonas 3-0 y ahora totalizan 48 puntos, casi 20 de ventaja sobre el segundo lugar
11 de marzo de 2026 - 12:09 PM
Las Cangrejeras de Santurce continuaron el martes no solo mejorando su récord invicto, sino ampliando su ventaja sobre el resto de la competencia en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).
Una victoria 3-0 como visitantes sobre las Leonas de Ponce en la cancha Salvador Dijols le dio a las Cangrejeras su triunfo número 17 sin derrotas (17-0), al tiempo que sumaron tres puntos más para totalizar ahora 48.
Esos son 19 más que los acumulados por las Criollas de Caguas, que están segundas en la liga con 29 tantos.
Los marcadores en la victoria santurcina fueron 25-19, 25-15 y 25-15.
La ofensiva de Santurce se repartió entre Helena Grozer y Tamara Otene, con 12 y 10 puntos, respectivamente.
Santurce dominó a Ponce 32-24 en ataques, 16-6 en bloqueos, y ambos equipos sumaron cuatro servicios directos.
Por las Leonas, que no sumaron puntos y ahora poseen marca de 6-11 y 19 puntos en la quinta posición, la norteamericana Jordan Wilson fue la mejor a la ofensiva con 10 unidades.
La acción de esta novena semana continúa el miércoles cuando las Valencianas de Juncos visiten a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Zoraida Figueroa desde las 8:00 p.m.
