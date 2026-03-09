Las Criollas frenan mala racha y regresan al segundo lugar del Voleibol Superior Femenino

Las Criollas de Caguas detuvieron una racha de tres derrotas al vencer 3-1 a las Atenienses de Manatí el domingo y regresaron a la segunda posición del Voleibol Superior Femenino.

Fue el único partido en calendario para la jornada dominical, y los parciales a favor de Caguas fueron 25-23, 25-21, 17-25 y 25-23.

La acción de la novena y penúltima semana de la temporada regular del Voleibol Superior Femenino continuará este martes con un solo partido en calendario: la visita de las invictas Cangrejeras de Santurce ante las Leonas de Ponce en la cancha Salvador Dijols.

Con la victoria, Caguas mejoró su marca a 9-10 y acumuló 29 puntos, desplazando al tercer lugar a las Pinkin de Corozal, que juegan para 9-8 y suman 27 unidades.

Las Cangrejeras continúan como líderes invictas del torneo con marca de 16-0 y 45 puntos. Las Atenienses, por su parte, permanecen en el cuarto lugar con récord de 7-11 y 21 puntos acumulados.

En el cuarto parcial, Caguas tomó ventaja en el segundo tiempo técnico, 16-15, tras un error en el servicio de Emily Elliot. En la recta final, las Criollas rompieron un empate a 19 con un remate por zona cuatro de Valeria Flores, seguido de una infracción en ataque de Karla Santos desde la zona zaguera.

Luego, un remate de Elliot que se quedó en la red por zona dos y otro error ofensivo de las Atenienses ampliaron la ventaja a 23-19.

Las Criollas llegaron al punto de set, 24-22, con un ataque efectivo por zona dos de Génesis Collazo, y sellaron el parcial y la victoria 25-23 con un ataque en corrida de Diana Reyes.

La ofensiva de Caguas se repartió entre Jenaisya Moore y Reyes, con 19 y 13 puntos, respectivamente.