DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Arella Guirantes ya está en Puerto Rico para el clasificatorio mundialista

La estelar jugadora logró salir de Israel tras quedar varada por la escalada del conflicto con Irán

8 de marzo de 2026 - 4:33 PM

Arella Guirantes en uniforme de Puerto Rico durante las Olimpiadas de París 2024. (Xavier Araújo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La estelar escolta de la selección nacional femenina de baloncesto, Arella Guirantes, ya está en Puerto Rico para integrarse al equipo que disputará el clasificatorio a la Copa del Mundo del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La jugadora llegó al país este domingo, confirmó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos. El dirigente federativo sostuvo que, al arribar, la deportista solicitó una cancha para comenzar a entrenar.

“Arella está en Puerto Rico. Ella misma nos llamó y nos dijo: ‘Sáquenme pasaje este domingo, que voy para allá’. Fue algo que salió de ella. Jerry (el dirigente Gerardo ”Jerry" Batista) tuvo una conversación muy emotiva con el papá de ella (Guirantes) sobre su compromiso. Que estaba lista y no quería perderse este torneo", manifestó Ramos, quien expuso que Trinity San Antonio también arribó este domingo.

“Lo primero que Arella pidió cuando llegó fue una cancha. Nos dijo que quería tirar para poder estar en ritmo”, añadió.

Guirantes jugaba en Israel cuando se produjeron los bombardeos de ese país, junto a Estados Unidos, contra Irán. De hecho, la jugadora de raíces puertorriqueñas estuvo muy cerca de salir del país, pero el cierre del espacio aéreo se lo impidió. La escolta militaba con el club Elitzur Ramla, con el que promediaba 15.5 puntos en 18 partidos.

La jugadora anunció su salida de Israel el 5 de marzo a través de sus redes sociales, información de la que también se hizo eco la FBPUR.

En cuanto al resto de las selecciones, Ramos indicó que Italia fue la primera en arribar al país, seguida de Nueva Zelanda. El equipo de España, por su parte, llegará repartido en tres vuelos entre el domingo y el lunes. Senegal, en tanto, sería la última delegación en arribar, entre hoy y el lunes.

Puerto Rico debutará el 11 de marzo cuando choque contra las italianas, como parte de la acción del Grupo B.

La competencia en San Juan otorgará tres boletos a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA 2026, programada del 4 al 13 de septiembre en Alemania.

“Ya comenzaron las prácticas y todos los preparativos. El montaje va acelerado, estamos montando en el Coliseo de Puerto Rico desde el primero (de marzo)”, expuso Ramos.

“Estamos entusiasmados y listos para el reto que vamos a enfrentar”, sentenció.

Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
