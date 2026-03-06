Arella Guirantes figura en el roster final de Puerto Rico para el clasificatorio al Mundial de FIBA
La Selección Nacional dio a conocer el listado de las 12 jugadoras para el torneo en el Coliseo de Puerto Rico
6 de marzo de 2026 - 2:07 PM
La estelar Arella Guirantes encabeza la plantilla de Puerto Rico para el clasificatorio a la Copa del Mundo de baloncesto a efectuarse en el Coliseo José Miguel Agrelot desde el 11 de marzo.
Hasta hace varios, la participación de Guirantes estuvo en duda al no poder salir de Israel, luego de que se produjeran los bombardeos la madrugada del pasado sábado por parte de las fuerzas armadas de ese país y de su aliado Estados Unidos contra Irán.
Sin embargo, la jugadora de raíces puertorriqueñas anunció el jueves que pudo salir de Israel y agregó que ya se encontraba en su residencia en Estados Unidos.
🔥 ¡OFICIAL! Estas son las 12 Guerreras que vestirán la camiseta de Puerto Rico en el evento histórico del baloncesto femenino en casa 🇵🇷🏀— FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) March 6, 2026
Del 11 al 17 de marzo, #LaIslaJuega en El Choliseo 🙌
🎟️ Boletos en @ticketera ¡Asegura los tuyos! pic.twitter.com/82qrOmd4oO
Guirantes estuvo jugando en la liga de Israel.
Las otras 11 integrantes del elenco son: Pamela Rosado, Trinity San Antonio, Tayra Meléndez, Jackie Benítez, Nina de León, Zaida González, Kaelynn Satterfield, Brianna Jones, India Pagán, Sofía Roma, y la debutante Imani McGee.
Puerto Rico debutará el 11 de marzo cuando choque contra su similar de Italia, como parte de la acción del Grupo B, en el que también estarán dos equipos del ‘Top 10’ del mundo, Estados Unidos, el número uno, y España, el sexto clasificado.
Completarán el grupo: Nueva Zelanda (21) y Senegal (25).
El evento otorgará tres boletos al evento mundialista, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos ya está clasificado.
