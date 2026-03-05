Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Buenas noticias! Arella Guirantes logra salir de Israel y ya está en Estados Unidos

La estelar jugadora del Equipo Nacional de baloncesto acudió a las redes sociales para informar que ya se encuentra en su residencia

5 de marzo de 2026 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arella Guirantes está convocada para participar en el clasificatorio al Mundial en el Coliseo de Puerto Rico. (FOTO SUMINISTRADA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Hay buenas noticias: Arella Guirantes ya salió de Israel y se encuentra en su residencia en Estados Unidos.

RELACIONADAS

Así lo dio a conocer la propia jugadora a través de las redes sociales.

Dios es bueno. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy en casa”, escribió la estelar jugadora del Equipo Nacional de baloncesto.

La Federación de Baloncesto local compartió la publicación de la canastera.

“Puerto Rico está contigo, Arella. Felices de saber que estás en casa”, publicó el ente federativo en las redes sociales.

Guirantes estuvo muy cerca de salir de Israeldurante el pasado fin de semana, antes de que se produjeran los bombardeos la madrugada del sábado por parte de las fuerzas armadas de ese país y de su aliado Estados Unidos contra Irán.

Sin embargo, su intento y el de miles de pasajeros resultó en vano ante el inmediato cierre del espacio áereo.

Guirantes es la principal arma ofensiva del conjunto que buscará a partir de la próxima semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot uno de tres boletos a la Copa del Mundo de Baloncesto femenino de laFIBA.

La escolta estaba participando en la liga profesional de ese país antes de la intervención militar contra Irán.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: