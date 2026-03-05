¡Buenas noticias! Arella Guirantes logra salir de Israel y ya está en Estados Unidos

Hay buenas noticias: Arella Guirantes ya salió de Israel y se encuentra en su residencia en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la propia jugadora a través de las redes sociales.

“Dios es bueno. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy en casa”, escribió la estelar jugadora del Equipo Nacional de baloncesto.

La Federación de Baloncesto local compartió la publicación de la canastera.

“Puerto Rico está contigo, Arella. Felices de saber que estás en casa”, publicó el ente federativo en las redes sociales.

Guirantes estuvo muy cerca de salir de Israeldurante el pasado fin de semana, antes de que se produjeran los bombardeos la madrugada del sábado por parte de las fuerzas armadas de ese país y de su aliado Estados Unidos contra Irán.

Sin embargo, su intento y el de miles de pasajeros resultó en vano ante el inmediato cierre del espacio áereo.

Guirantes es la principal arma ofensiva del conjunto que buscará a partir de la próxima semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot uno de tres boletos a la Copa del Mundo de Baloncesto femenino de laFIBA.