Sustituir a la Jugadora Más Valiosa de la final de un equipo campeón es tarea casi imposible, pero Victoria Belle “Tori” Dilfer va camino a demostrar justo lo contrario.

Dilfer, hija del exquarterback ganador del Super Bowl y actual analista de televisión, Trent Dilfer, tuvo la encomienda de reemplazar esta temporada en las Pinkin de Corozal a Raymariely Santos, quien jugó en Italia con el club Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

“Ha sido fenomenal mi experiencia en Puerto Rico. Esta organización y grupo es increíble”, expresó Dilfer a El Nuevo Día.

Tanto Dilfer como Santos son colocadoras, una posición equivalente al mariscal de campo en el fútbol americano, armador en el básquetbol y cátcher en el béisbol. Es la persona que esencialmente dirige el ‘show’ y decide las jugadas. De tal palo, tal astilla.

Trent Dilfer con el trofeo del Super Bowl con los Ravens de Baltimore en el 2000. (LAURA RAUCH)

Similar a su padre, que conquistó el campeonato de la NFL en el 2000 con los Ravens de Baltimore, Dilfer ha sido la encargada de correr la ofensiva de unas Pinkin que disputaron la serie regular sin la opuesto Brittany Abercrombie, y que no contaron este torneo con la estelar atacante Daly Santana ni con la otrora Novata del Año, Sharlissa De Jesús.

Tampoco con la importada Payton Caffrey, nombrada ‘MVP’ de la serie regular en 2022.

A pesar de ello, Dilfer ha tenido un debut de ensueño en el Voleibol Superior Femenino (LVSF), siendo nombrada Colocadora del Año y convirtiéndose en la tercera voleibolista con más votos para el premio de Jugadora Más Valiosa en 2023, que ganó su compañera de equipo, Paola Santiago.

Parte de su éxito se los atribuye a los consejos de su padre, que militó 13 campañas en la NFL con Baltimore, los Buccaneers de Tampa Bay, Seahawks de Seattle, Browns de Cleveland y los 49ers de San Francisco. Lanzó para 20,518 yardas y 113 touchdowns en su carrera.

Tori Dilfer, celebrando un punto con sus compañeras, aseguró que Corozal tiene la mejor fanaticada de la isla. (Miguel J. Rodríguez Carrillo)

“Siempre he pensado que la acomodadora es el equivalente al quarterback. Es la encargada en tocar la bola todo el tiempo y dirigir el juego. He aprendido mucho de mi padre no solo en la parte ofensiva, sino en la mental. De, en situaciones difíciles y claves, mantener la calma y quedarme tranquila. Mi papá me enseñó mucho a mí y también a mi hermana. Estoy superorgullosa de llevar este apellido, aun estando casada. El colocador, al igual que el quarterback, dirige el ‘show’ y lidera en cancha”, agregó Dilfer.

Las Pinkin, que lideran la serie final 2-1, reciben en la noche del martes a las Cangrejeras de Santurce en la Cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

Dilfer es una dos veces All-American y lideró a la Universidad de Louisville a su primer Final Four en la NCAA.

“Estoy agradecida por cómo me abrieron las puertas en este lugar. Tenemos a la mejor afición de la isla. Además, alcanzar una final en tu primer año… Y defender lo que este equipo hizo el año pasado, ha sido fenomenal”, abundó.

“He aprendido mucho también con mi dirigente Ángel Pérez. Lo primero que me dijo fue hacerme creer de lo que yo era capaz. Me dio mucha confianza. Rápido entendí que este grupo tenía todo para volver a ganar el campeonato. Y en esas estamos. Las Cangrejeras son un equipo superbalanceado. Estamos felices de afrontar este reto y enfrentarlas. Tenemos que ser creativas”, apuntó.

Dilfer fue convocada en días recientes a jugar con Estados Unidos en la Liga de Naciones de la FIVB.