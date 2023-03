Tras un año de suspensión, el regreso del voleibol femenino a San Juan ha sido todo un éxito en la cancha.

A menos de una semana de que culmine la temporada regular el próximo miércoles, las Cangrejeras de Santurce entran a la acción del viernes en el primer lugar de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), con récord de 11-4 y 33 puntos.

De hecho, las Cangrejeras tienen marca perfecta de 7-0 jugando como local en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey, todas sus victorias en tres o cuatro sets.

La última derrota de las Cangrejeras fue el pasado 16 de marzo ante las Pinkin de Corozal en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa en cuatro sets. Las campeonas Pinkin, de hecho, suman ocho victorias en ristra.

PUBLICIDAD

El dirigente de las Cangrejeras, Jamille Torres, reconoció la ventaja que tiene sobre el resto de la liga al conocer una instalación como el Clemente.

“Jugar aquí (Coliseo Roberto Clemente) es difícil, es un espacio bastante grande y jugar aquí, si no practicas aquí, puede ser un poco complicado”, dijo Torres a El Nuevo Día.

Por su parte, la central Neira Ortiz comentó que “todas sentimos ese orgullo de tener el nombre de las Cangrejeras en nuestro pecho, así que creo que el orgullo y el apoyo de los fanáticos nos impulsa a dar la milla extra”.

“Hay un trabajo que no está terminado”

Para las Cangrejeras, hay motivación extra. Durante la temporada 2021, las entonces Sanjuaneras de la Capital llegaron a la final de la LVSF contra las Criollas de Caguas. Pero la serie fue confiscada luego de que el equipo sanjuanero no se presentara a jugar a modo de protesta, en respuesta a que la liga no permitiera el cambio de la refuerzo Destinee Hooker-Washington al no reconocer su embarazo como una lesión.

Luego de cumplida la suspensión de un año, la gerencia del equipo decidió hacer un cambio de marca y crear las Cangrejeras de Santurce. El año pasado, las jugadoras estuvieron repartidas en otras franquicias.

Torres fue el escogido para dirigir este regreso. José Mieles estaba a cargo en el 2021.

“Hay un trabajo que no está terminado y ellas tienen esa paja en el hombro que las ha hecho entrar en jugar más duro y eso les ayuda”, dijo Torres.

PUBLICIDAD

Santurce está en carrera por obtener uno de los dos byes directos a semifinales, que se le otorgan a los primeros dos lugares de la tabla. De cara a la acción del viernes, Corozal marcha segundo con 31 puntos (11-5), seguidas de las Changas de Naranjito (30 puntos, 10-6).

“Si se da la oportunidad y optamos por el campeonato, pues que se dé completo sin tener que suspender alguna final”, dijo Ortiz.

Santurce visita el viernes a las Changas.