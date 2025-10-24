Contenido automatizado
Parcialmente escrito o traducido con información proporcionada por una herramienta de inteligencia artificial.
DDEC revokes Fahad Ghaffar’s tax decree
The investor received the benefit 11 years ago
October 24, 2025 - 2:50 PM
The Department of Economic Development and Commerce (DDEC) confirmed Thursday that it revoked the tax decree that businessman Fahad Ghaffar received 11 years ago under former Law 22.
