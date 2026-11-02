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prima:KFC and Taco Bell restaurants close in Puerto Rico

Yum! Brands announced it will identify a new operator after ending its relationship with Encanto Restaurants

November 2, 2026 - 11:19 AM

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La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. Así lucía un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina. En la foto, un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina.Noviembre 02 del 2026 GuaynaboPR — La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. ### #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media / Araujo
1 / 34 | KFC and Taco Bell restaurants close in Puerto Rico. La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. Así lucía un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas
Maricarmen Rivera Sánchez
By Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Yum! Brands, the parent company, announced that it has ended its relationship with Encanto Restaurants, the operator of the KFC and Taco Bell brands in Puerto Rico.

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KFCTaco BellPuerto Rico
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Maricarmen Rivera Sánchez
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Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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