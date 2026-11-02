1 / 34 | KFC and Taco Bell restaurants close in Puerto Rico. La matriz Yum! Brands anunció que culminó su relación con Encanto Restaurants, operadores en Puerto Rico de las marcas KFC y Taco Bell. Así lucía un KFC en el centro comercial Los Colobos, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas
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KFC and Taco Bell restaurants close in Puerto Rico
Yum! Brands announced it will identify a new operator after ending its relationship with Encanto Restaurants
November 2, 2026 - 11:19 AM