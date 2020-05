View this post on Instagram

¡NOS VAMOS A TRANSPORTAR A LOS AÑOS 50’S! ????? ¿Qué te parecería regresar a los 50's y disfrutar de un verdadero AUTOCINEMA? En El Drive In podrás disfrutar de 2 películas distintas por noche, pedir picadera desde tu vehículo, ver nuestro espectáculo de fuegos artificiales ??, y lo mejor de todo es que será completamente gratis para el público. ????? Esta cuarentena nos ha puesto creativos y pronto disfrutarás del único autocine PORTATIL en Puerto Rico. Mantente pendiente de nuestras redes sociales para saber cuando visitaremos tu pueblo. #eldrivein #cinepatio #autocine