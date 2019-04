Se llevó una paliza por contar el final. Un hombre en un centro comercial de Hong Kong decidió arruinarle la película a decenas de fanáticos de la película "Avengers: Endgame", que aún no la habían visto y que hacían largas filas para verla en un cine de la zona comercial de Causeway Bay.

Según informaron diversos medios hongkoneses, el sujeto se paró a las afueras del cine en un centro comercial y comenzó a gritar "spoilers" de la trama de la película, frente a decenas de fans que hacían largas filas para ver el tan esperado final de la saga de Marvel.

Sin embargo, el hombre jamás imaginó que su accionar fuera a indignar tanto a los fanáticos de la serie, que arremetieron contra él y lo golpearon al punto que tuvieron que intervenir las autoridades para auxiliar al sujeto que reveló partes de la cinta.

Aunque muchos usuarios de Facebook pusieron en tela de juicio lo ocurrido, otros, aparentemente testigos del hecho, confirmaron lo sucedido y dieron fe de la golpiza, incluso se popularizó una foto que se convirtió en viral en de las redes sociales en Hong Kong.

El estreno de la cuarta secuela de "Avengers" ha causado gran conmoción en el mundo que ha generado todo tipo de extrañas escenas como la ocurrida en China con una joven que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir espasmos de tanto llorar tras ver el estreno de la película.

Apunta a hacer historia

"Avengers: Endgame", la esperadísima cinta de superhéroes que supone la culminación del universo cinematográfico de Marvel, llegó este fin de semana a los cines con altas posibilidades de batir con su estreno récords de taquilla en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las predicciones de los expertos en recaudación sostienen que la cinta podría ingresar entre $800 y $900 millones de dólares en todo el mundo solo en su fin de semana de estreno, aunque algunos más optimistas creen que podría alcanzar incluso los mil millones.