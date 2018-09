Alicante, España - El actor, cantante y militar estadounidense Alexander Basil Matthews, más conocido como Al Matthews, fue hallado muerto en su vivienda de una urbanización de la costa de Orihuela, en la provincia española de Alicante (este), informaron hoy a EFE fuentes conocedoras del caso.

Al Matthews, de 75 años, era conocido por su papel del sargento Apone en la película "Aliens: the return" (1986).

El pasado sábado, sobre las 10:00 p.m., un vecino lo encontró acostado en la cama de su dormitorio sin signos vitales, por lo que los paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron comprobar el fallecimiento.

Las fuentes explicaron que el veterano actor afroamericano padecía varias enfermedades graves, que probablemente le causaron la muerte, sin que se observaran signos externos de violencia en el cuerpo ni en la vivienda.

Nacido en Nueva York el 21 de noviembre de 1942, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Reino Unido, sobre todo como cantante, y residía en la costa de Alicante desde hacía seis años al menos.

Además de "Aliens: the return", de James Cameron, para la gran pantalla rodó otras películas de éxito como "Superman III" (1983), "The American Way" (1986), "Stormy Monday" (1988), "The Fifth Element" (1997) y "007: Tomorrow Never Dies" (1997).

Además, estuvo seis años en la Marina de Estados Unidos y sirvió en la guerra del Vietnam, lo que le valió numerosas condecoraciones.