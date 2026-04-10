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Michael J. Fox responde a informe sobre su muerte: “Estoy bien”

La noticia de su supuesta muerte contrastó con una aparición en público del actor para promocionar la nueva temporada de la serie “Shrinking”

10 de abril de 2026 - 8:04 PM

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El actor Michael J. Fox. (DAVID SWANSON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El actor Michael J. Fox ha usado sus redes sociales para aclarar que está vivo y en buen estado de salud, después de que se publicara esta semana un informe de la cadena CNN que aseguraba que la estrella de ‘Back to the Future’ había fallecido.

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CNN publicó por error el martes pasado una noticia y un video titulados ‘Recordando la vida del actor Michael J. Fox’, en el que daba a entender que la estrella de cine había muerto.

Tras darse cuenta de la publicación, la cadena retiró la información de las plataformas. En un comunicado, admitió el error y pidió disculpas a Fox y su familia.

Con su característico humor, el actor usó su cuenta de Threads para preguntar al público cómo reaccionaría a la noticia de su propia muerte.

“Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué caramba? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike”, escribió en la plataforma de redes sociales.

La noticia de su supuesto fallecimiento contrastó con una aparición en público del actor el pasado martes en Los Ángeles para promocionar la temporada tres de la serie de comedia de Apple TV ‘Shrinking’.

Fox se incorporó al elenco interpretando a ‘Gerry’, un personaje que establece un vínculo con Paul, el personaje que interpreta Harrison Ford, debido a su diagnóstico compartido de la enfermedad de Parkinson.

Este papel marcó el regreso de la estrella a la actuación y lo reúne con el guionista y director Bill Lawrence, tras haber trabajado juntos en ‘Spin City’

Fox fue diagnosticado a los 29 años con Parkinson. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su carrera a concienciar sobre esta enfermedad.

Tags
Michael J. FoxCNNMuertes
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Agencia EFE
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