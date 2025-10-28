Michael J. Fox reflexiona sobre “Back to the Future” años después

Michael J. Fox ha vivido con “Back to the Future” durante mucho tiempo.

“Estaré en la calle y algún niño dirá: ‘¡Ahí está Marty McFly!’”, dice Fox. “No, este es un anciano”.

Han pasado 40 años desde que “Back to the Future” se estrenó en los cines, pero ni el tiempo ni la enfermedad de Parkinson han hecho mucho, independientemente de lo que diga, para disminuir la naturaleza juvenil de Fox. Para Fox, viajar en el tiempo con “Back to the Future” ha sido parte de la vida. Es la película que ató un condensador de flujo a su carrera y que, desde entonces, ha permanecido en su espejo retrovisor.

“A veces lo miro y pienso en mi familia”, dijo Fox, de 64 años, en una entrevista reciente por Zoom desde su apartamento en Nueva York. “Pienso en cómo tengo un hijo de 37 años que aún no había nacido. Hace mucho tiempo”.

El viernes, “Back to the Future” está, de nuevo, de vuelta en los cines. La celebración del aniversario también incluye un nuevo juego de regalo de trilogía 4K que viene completo con una placa de matrícula OUTATIME. Fox, él mismo, acaba de publicar “Future Boy: ‘Volver al Futuro’ y mi viaje a través del continuo espacio-tiempo”, un libro que escribió con Nelle Fortenberry.

Si bien los relanzamientos de aniversario son comunes para los clásicos preciados, la ocasión es un poco diferente para el hito de ciencia ficción de Robert Zemeckis. Por un lado, la nostalgia de la película por retroceder el reloj está vinculada de manera indeleble a su momento de la década de 1980. Después de su lanzamiento el 3 de julio de 1985, “Volver al Futuro” fue la película número 1 en los cines durante 11 de sus primeras 12 semanas. El entonces presidente Ronald Reagan fue uno de sus mayores fanáticos.

Pero lo que una vez estuvo tan firmemente alojado en el continuo espacio-tiempo se ha vuelto, con el paso de los años, curiosamente atemporal. Vea “Volver al Futuro” ahora y podría sorprenderse de lo libre de efectos que es la mayor parte, a pesar de la predilección de su director por impulsar la tecnología cinematográfica. En cambio, “Volver al Futuro” evoca su magia con un DeLorean, unos calzoncillos Calvin Klein y su efecto más especial: las cejas de Christopher Lloyd.

“La distancia entre ahora y 1985 es mayor que la distancia entre 1985 y 1955”, dice Fox. “En cierto modo, eso lo hace más accesible. Las personas no están encerradas en su período de tiempo. No están diciendo: Esto es real, esto no es real. Todo es fantasía”.

Aún más desgarrador que reflexionar sobre la distancia desde ahora hasta 1985 es recordar el futuro de los coches voladores de la secuela de 1989. Esa película se desarrolla en el lejano tiempo de 2015. Dilo conmigo ahora: Doc, esto es pesado.

“Me metí en la máquina del tiempo”

Pero lo que definitivamente no ha envejecido es la actuación de cable vivo de Fox en el original. Su Marty McFly es como el texto original de Everykid: un adolescente seminal, guitarrista y de pantalla grande que intenta mantener unida a su familia.

“Descubrí que mi voz cambiaba. Salió este tipo de incredulidad chillona”, dice Fox. “Me meto en la máquina del tiempo, el DeLorean. Simplemente, me sentí cómodo allí. Muy diferente de Alex (P. Keaton). Alex era más difícil porque lo sabe todo. Marty no sabe nada y sabe que no sabe nada. Todo es un nuevo día para él”.

Fox tenía 24 años en el momento de la realización de la película. Fue lanzado al papel mientras estaba en medio de interpretar a Keaton en “Family Ties”. “Volver al Futuro” comenzó famosamente con Eric Stoltz en el papel, pero Stoltz fue despedido después de varias semanas de rodaje. Fox, entrando directamente en el set, aportó una energía más alocada.

“No hay tiempo para la neurosis. No hay tiempo para tonterías autoindulgentes”, dice Fox. “No tuve tiempo de investigar lo que pasó con Eric. No tuve ensayo. No tuve charla motivacional. Simplemente, aparecí y luego estaba en un estacionamiento en la Ciudad de la Industria. Todo está iluminado durante días, este estacionamiento. Está mojado, con bolsas de luminiscencia veteada. Recuerdo haberlo mirado y haber pensado: Esto debe haber costado más que todo el presupuesto de ‘Family Ties’”.

Para Fox, la confusión de Marty al viajar en el tiempo coincidió con el torbellino que estaba experimentando fuera del set. “Sentarme con (el productor ejecutivo) Steven Spielberg no era donde pensaba que estaría”, recuerda el nativo de Edmonton, Canadá.

Un reloj que hace tictac

Fox no tuvo más remedio que tomar la pelota y correr, incluso si a veces se encontraba buscando por error la videocámara de Marty en el set de “Family Ties”. Lo más notable es que él y Lloyd encontraron su química sobre la marcha.

“Es como una figura paterna y un hermano pequeño para mí, de una manera extraña”, dice Fox, riendo. “Lo quiero mucho. Pero en ese momento, no lo conocía muy bien. Lo conocí en la tercera parte. En broma llamamos a eso ‘Brokeback to the Future’”.

A medida que ha pasado el tiempo, “Back to the Future” ha significado diferentes cosas para Fox en diferentes momentos. En este momento, en su lucha por una cura para el Parkinson, lo que resuena es “todo el sentido sobre este reloj que está corriendo”, dice. En enero, Fox recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente Joe Biden. La Fundación Michael J. Fox, fundada en 2000, es la organización sin fines de lucro más grande del mundo que financia la investigación del Parkinson.

“Mis hijos han crecido y les está yendo bien y se están casando uno por uno”, dice Fox, quien tiene cuatro hijos con su esposa, Tracy Pollan. “El agotamiento es mi mayor problema. Pero me siento bien. Y me encanta rodar en esta película porque sé lo mucho que significa para la gente”.

A menudo, “Volver al Futuro” retrocede en la ajetreada vida de Fox. Después de cinco años de retiro de la actuación, hará una aparición especial en la próxima tercera temporada de la serie “Shrinking” de Apple TV+. Pero de vez en cuando, como Doc emergiendo de la nada en el DeLorean, “Volver al Futuro” reaparece repentinamente.