Los Ángeles — “How to Train Your Dragon: The Hidden World” calentó una fría taquilla con el mejor estreno de la franquicia de dragones recaudando $55 millones el fin de semana que se entregan los premios Oscar.

La tercera, y supuestamente última, entrega de la serie escrita y dirigida por Dean DeBlois, ha sido el mejor estreno del año en las salas de Estados Unidos y Canadá.

Al iniciar el fin de semana, las ventas generales de boletos en el 2019 bajaban 18%, según Comscore, en comparación con la mejor taquilla en la historia de 2018.

La principal película del fin de semana pasado, “Alita: Battle Angel”, tuvo un fuerte descenso en su segundo fin de semana recabando solo $12 millones. La caída representa 58% y más problemas para la película de 20th Century Fox producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodriguez.

How To Train Your Dragon: The Hidden World - $55.5 millones

Alita: Battle Angel - $12 millones

Lego Movie 2: The Second Part - $8 millones



FIghting With My Family - $8 millones

Isn't It Romantic - $7.5 millones

What Men Want - $5.2 millones

Happy Death Day 2U - $5 millones

Cold Pursuit - $3.3 millones

The Upside - $3.2 millones

Run The Race - $2.3 millones