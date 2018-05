"¡(Jared Leto) Es un imbécil y no le importan las chicas con las que se relaciona en lo más mínimo! Sé que NO es una sorpresa y no esperaba que se preocupara por mí o se enamorara o algo por el estilo. A muchos rockstars no les importa nada, pero al menos te tratan como a una persona. Este tipo es uno de los amantes más egoístas que he experimentado hasta el día de hoy. Me enganché con él hace varios años y tenía aproximadamente 17 años y 4 meses". Así arranca uno de los testimonios anónimos que circulan por la web en los que se acusa al cantante y actor Jared Leto de abuso sexual a menores.

Acusaciones de asfixia durante el sexo y de tener especial interés por las adolescentes, son las que pesan sobre el líder de la banda 30 Seconds to Mars.

Los relatos anónimos fueron respaldados por dos figuras del mundo cinematográfico: el director de "Guardianes de la Galaxia", James Gunn, y el ex chico Disney de "Zack y Cody", Dylan Sprouse. Ambos expresaron a través de las redes sociales tener conocimiento de este tipo de comportamientos por parte del artista.

"Oye @JaredLeto, ahora que ya le escribiste a todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿Cuál dirías que es tu tasa de éxito?", escribió Sprouse. A lo que Gunn contestó: "¿Él empieza a los 18 en internet?".

En 2015, el mismo Gunn habría tratado de desenmascarar al actor, publicando un video en el que aseguraba que Leto dormía a menudo con menores de edad y que esta era una "conducta sexual delictiva". Sin embargo, luego dijo que había sido presionado para bajarlo.