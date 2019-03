Nueva York — Jordan Peele lo volvió a hacer. Dos años después de que "Get Out" se convirtiera en una sensación de taquilla, su aterradora secuela, "Us", debutó con $70.3 millones en ventas de boletos, según estimaciones difundidas hoy, domingo.

"Us" quitó del primer lugar en los cines de Estados Unidos y Canadá a "Captain Marvel", que reinó durante dos semanas. La película de la súper heroína de Marvel Studios tuvo $35 millones en taquilla en su tercera semana de estreno.

Pero todos los ojos estaban puestos en Peele en anticipación a su segundo proyecto. En el mundo cinematográfico actual de las franquicias, rara vez un joven director es tan atractivo para los espectadores.

"Get Out" debutó con $33.4 millones a nivel nacional antes de recaudar $255.4 millones con un presupuesto de $4.5 millones. "Us" costó 20 millones, lo que significa que ya es un gran éxito para Peele y Universal Pictures.