Diez artistas puertorriqueños formarán parte de la Semana de Arte de Miami, que se celebrará la primera semana de diciembre.

Abdías Méndez Robles, Annie Saldaña, Antonio Cortés, Edwin Maurás y Edwin Maurás hijo, Hiram Montalvo, José Torres, Miguel Conesa, Moisés Fragela y Naimar Ramírez, presentarán sus trabajos en el Kendall Art Center de la ciudad, como parte de la exhibición "The Repeating Island: Contemporary Art of The Caribbean", en la que también se mostrarán trabajos de artistas de Cuba y República Dominicana.

Curada por Roxanna M. Bermejo, la exhibición tiene como objetivo presentar obras de artistas caribeños contemporáneo de las islas hispanas, según se indicó en comunicado de prensa. "The Repeating Island: Contemporary Art of The Caribbean" reúne una selección de obras visuales que comparten elementos históricos, pero que a la vez se distinguen entre sí.

"La muestra toma en consideración los factores y elementos que se pueden encontrar en estas islas del Caribe Hispano, que crecen para mostrar lo mejor de sí mismas", se indicó en el parte de prensa. En palabras de la poeta Nancy Morejón, en la exhibición se refleja los efectos que ha tenido y sigue teniendo la conquista de América sobre el Caribe. "Las islas se viven, pero también se sienten y transportan. Hay millones de caribeños repartidos por todo el mundo, con una fuerte presencia demográfica que no solo se ha traducido en importancia económica y política, sino también en la contribución al arte y la cultura en general".