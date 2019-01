El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton junto a su esposa, Hillary, aprovecharon ayer, domingo, su visita a Puerto Rico para disfrutar de la última función en la isla del musical “Hamilton” en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

La pareja se encuentra en el país desde ayer como parte de las iniciativas del Clinton Global Initiative(CGI) para repartir equipo médico que beneficiará a sobre 1,000 ciudadanos.

“Comenzó la semana visitando a @Lin_Manuel y al increíble elenco de Hamilton para beneficiar los esfuerzos de recuperación del huracán”, dijo la excandidata presidencial estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de la también exsecretaria de Estado estuvo acompañado de una foto en la que aparece con su esposo en el escenario de Hamilton junto al elenco de la obra, incluyendo al escritor del musical Lin-Manuel Miranda.

Durante la puesta en escena del musical la pareja estuvo escoltada por un contingente de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos y salieron de la Sala de Festivales del lado contrario del que se encontraba la prensa.

In Puerto Rico for CGI’s 5th Action Network meeting with @BillClinton. Kicked off the week by going to see @Lin_Manuel & the incredible cast of Hamilton perform to benefit the hurricane recovery efforts.



We. Had. The. Best. Time. pic.twitter.com/4A3waBYQlX