Con la participación de 28 artistas puertorriqueños iniciará este próximo 27 de septiembre la quinta edición del proyecto “El MAC en el Barrio: de Santurce a Puerto Rico”. Este programa de equidad cultural para la transformación social y urbana, celebrado por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, constará de diez comisiones artísticas que se celebrarán en San Juan, Guaynabo, Cataño y Loíza, pueblo que se suma este año.

Artistas de diversas disciplinas estarán inmersos en distintas comunidades, no solo para ofrecer talleres, sino también para recoger narrativas que servirán para alimentar y reflexionar sobre sus propios procesos artísticos. Tanto las comisiones como los talleres socio-comunitarios se elaboran de modos contextuales, dialógicos y en algunos casos se presentan como arte público, según se indicó en comunicado de prensa.

El proyecto que abrirá esta edición será “Ofrendas de luz”, el cual se presentará el próximo 27 de septiembre, a las 7:00 p.m., en la sede del MAC, en Santurce. La escritora Mayra Santos Febres y el artista visual José Arturo Ballester se unen para crear desde la dimensión cotidiana una experiencia caribeña a través de poemas e imágenes de investigaciones y conversaciones recogidas en la Plaza del Mercado de Santurce.

El 12 de octubre, a las 4:00 p.m., en la comunidad Amelia, en Guaynabo, en tanto, se presentará la pieza multimedios “Labranza en la orilla”, del artista Jesús Miranda. Esta busca destacar la historia de lucha comunitaria utilizando la expresión corporal para exaltar realidades socio-políticas vividas en la frontera Guaynabo-Cataño. Participarán de este proyecto Vesna Lantigua Martínez, Carlos Torres López, Elica Rivera Caraballo, Allison Rodríguez Díaz y Antonio Hernández.

En el casco de Río Piedras, por otro lado, continuará la instalación y galería comunitaria “Capicú”, creado por el artista Antonio González Walker en la Plaza del Mercado. En este segundo año se sostiene el desarrollo de talleres para la comunidad y el 17 de octubre se presentará el proyecto "RÍOmancia: Historias de Arte, Lucha y Amor en Río Piedras". Este evento contará con fotografías del maestro Ricardo Alcaraz, narrativa poética de Michelle Rodríguez y la participación de la bailarina y fundadora de la escuela de bomba Tambuyé, Mariem Torres. También dirán presente los activistas y empresarios Desirée Rodríguez yZal Pérez, de Necromancy, y el cantautor Joe Louis Vázquez Ayala. Al programa de Capicú se suman los vecinos de la Junta Comunitaria de Río Piedras, el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE) y Nilda Álvarez, artista vecina de la comunidad de Balseiro.

En la línea del arte dialógico se encuentran varios proyectos como “Oda a la memoria”, de la artista Damaris Cruz, quien recreará en murales una poética de barrio basada en sus entrevistas con vecinos emblemáticos de la comunidad de Trastalleres, en Santurce. Como parte de su marco investigativo, Cruz realizará tomas fotográficas que recrearán el recuerdo del colectivo de los espacios comunes del quehacer cultural y social. En la comunidad Alto del Cabro, también en Santurce, Nicole Cecilia Delgado junto a Nina Méndez Martí, en tanto, integrarán literatura y fotografía a partir de la investigación y de las entrevistas grupales de los talleres de escritura creativa, narración oral y fotografía que impartirán a los residentes. Este proceso lo recogerán en “Historias Trenzadas”, un foto-ensayo personal de escala mural sobre vecinos y espacios “protagonistas”, además de un collage de fotografías antiguas encontradas en la comunidad. Ambas comisiones, serán presentadas el 23 de noviembre en espacios estratégicos y significativos de cada comunidad.

El músico Tito Matos, del colectivo Calle Loíza, presentará su propuesta “Plena Cangrejera”, el cual cataloga como un museo al aire libre. Su intención es dar a conocer la historia de los exponentes y grupos principales de la plena de Santurce. Unas 15 estaciones ubicadas alrededor del barrio Machuchal contendrán fotos e información relevante de la historia musical. De forma suplementaria desarrollará una página web del proyecto (www.plenacangrejera.com) y se ofrecerán recorridos musicales mensuales en los que participarán músicos pleneros integrantes de La Máquina Insular (Luis Lagarto Figueroa, Joko Ramos, Noel Rosado, Tito Matos y Willie Cubero) y vecinos del barrio Machuchal. El primer recorrido se programó para el 1 de diciembre en el encendido navideño de la comunidad.

Mientras tanto, el artista Daniel Lind Ramos realizará a finales de año la propuesta “De Loíza a la calle Loíza”, una conexión entre Santurce y el pueblo de Loíza a partir de sus memorias sobre los pregoneros y las economías barriales. Este proyecto artístico vincula la comida, la tradición del pregonero y la trata transatlántica a través de unos nuevos ensamblajes del artista, y encuentros por la zona de Colobó y Piñones. Esta inserción del MAC en Loíza cuenta con la colaboración de las organizaciones comunitarias Corporación Piñones se Integra y el Corredor Afro.

Además de estos eventos artísticos-comunitarios, esta quinta edición de “MAC en el Barrio: de Santurce a Puerto Rico”, estará respaldando los talleres de serigrafía “La Ciénaga”, a cargo de la artista Yolanda Velázquez, que se celebran cada primer sábado de mes en la antigua Pedro G. Goyco, de la comunidad Machuchal, en Santurce. También continuará con los programas Arte Joven para Líderes: Acción Artística para la Comunidad y Talleres para Personas de la Tercera Edad, para adultos mayores y personas sin hogar.