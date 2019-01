¡Arrancó la SanSe!

Con cabezudos, zanqueros y pleneros empezó esta tarde la tradicional comparsa que marca el inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

La peculiaridad de este año es que la tenismesista Adriana Díaz cuenta con su propio cabezudo creado por el artista y fundador del colectivo Agua, Sol y Sereno, Pedro Adorno. Esta es la primera vez que se reconoce a una deportista. En el grupo de cabezudos se encuentran figuras importantes de nuestra cultura y quehacer político, social y comunitario.

Adriana tuvo la oportunidad de ver su cabezudo antes de que desfile y se mostró complacida con resultado.

“Para mí, se parece un montón. Tenía miedo de si se parece o no se parece o si me notaba rara, pero me parezco, especialmente en los cachetes, la boca y me quitó los braces, así que eso es bueno”, reveló entre risas la atleta en una pasada entrevista con El Nuevo Día.

La comparsa, en la que participa la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, salío desde el antiguo colegio de Párvulos para recorrer toda la calle San Sebastián con rumbo hacia la plaza del Quinto Centenario.

Con cabezudos, zanqueros y pleneros empezó esta tarde la tradicional comparsa que marca el inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan. (David Villafañe)

La comparsa, en la que participó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, salió desde el antiguo colegio de Párvulos para recorrer toda la calle San Sebastián. (David Villafañe)

La parada final fue la Plaza del Quinto Centenerio. (David Villafañe)

La alcaldesa se toma fotos con ciudadanos durante la comparsa. (David Villafañe)

El reportero gráfico de GFR Media David Villafañe fue reconocido con un cabezudo en la edición 49 del tradicional evento. (Especial para El Nuevo Día / Wanda Liz Vega)

Cruz lo honró con el corte de cinta que inició oficialmente la festividad. (David Villafañe)

Villafañe descubrió que el colectivo teatral Agua, Sol y Sereno creó una enorme figura, a su semejanza, bajo la encomienda del municipio. (Especial para El Nuevo Día / Wanda Liz Vega)

(David Villafañe)

(David Villafañe)

Previo al incio, la ejecutiva municipal tuiteó que ya se habían llenado todos los estacionamientos en la isleta del Viejo San Juan, algo que es normal para las SanSe. (David Villafañe)

Previo al incio, la ejecutiva municipal tuiteó que ya se habían llenado todos los estacionamientos en la isleta del Viejo San Juan, algo que es normal para las SanSe, fiestas que duran cinco días.

"Cerramos el acceso al Viejo San Juan pq estacionamientos están llenos. Usen medios alternos de transporte: Bithorn,Sagrado Corazón o Taxi para entrar al VSJ. Esto promete", dijo.

