Después de 40 años trabajando el cristal, Eddie Ferraioli, destacado artista y maestro del vitral y creador de mosaicos, sumó a su vida como nueva pasión la escritura.

Recientemente a su primera novela “Semillas amargas: tras la esperanza del oro negro”, le fue conferida el premio Mejor Novela Histórica -Ficción, en el Latino International Book Awards, que premia a los mejores libros de autores latinos publicados en Norteamérica.

Desde 1997, los International Latino Book Awards se han convertido en un importante premio literario y cultural latino en los Estados Unidos. Los premios se producen por la Latino Literacy Now, entidad fundada y dirigida por el actor Edward James Olmos, quien en el 2001 fue preso por desobediencia civil en apoyo a la causa de Puerto Rico para sacar a la Marina estadounidense de la isla municipio de Vieques.

“Edward James Olmos creó estos premios al ver la necesidad que tenemos los hispanohablantes de penetrar el mercado anglosajón, en una sociedad que va camino a establecer la raza latina como la mayoritaria en Estados Unidos. Éste es uno de los pocos certámenes donde se puede participar con una novela ya publicada”, destacó Ferraioli.

La primera novela de Ferraioli está inspirada en los orígenes de su familia, que proviene de Europa.

“De joven escuchaba los cuentos que hacía mi papá de su familia, que vivía en un pueblito a las afueras de Nápoles, en Italia, donde tenían que bajar en burro y donde se pasaba mucha hambre. Toda esa historia que me pudieron contar de mi familia me impactó y me pude identificar mucho con ese apellido Ferraioli. A veces pienso que los nombres y las personas tienen mucho que ver con quién tú acabas siendo”, contó.

La novela trata sobre un niño de siete años, Allessandro Ferraioli-Florenzano, descendiente del pueblo Alciello, en el sur de Italia. En plena juventud llega hasta Roma, donde se convertiría en uno de los más respetados importadores de café. El oro negro de “Semillas amargas” le transportará en un viaje mágico hasta El Caribe. Ya de adulto, en 1898, durante la antesala de la Guerra Hisponoamericana, llega a Puerto Rico, donde le sorprenderá el amor, la locura y la muerte.

“Este premio no es solo mío; quiero compartirlo con el equipo que me ayudó a hacerlo realidad. A mi editora y colaboradora, Gizelle Borrero, de la editorial Divinas Letras; a mi hermana Mayita y a mi esposa Mari Rivera, quienes fueron las primeras críticas literarias de este trabajo, entre muchas otras personas que le quedo agradecido”, manifestó el autor laureado.

Contó Ferraioli que éste es el primer libro de una triología, que está dedicada a la historia de Puerto Rico de forma novelizada. “Ahora estamos en el proceso de editar los dos libros que faltan de la trilogía. Aparte ya he publicado ‘Mosaikus: palabras de cristal’, y ‘Vírgenes’”, señaló.

Aseguró Ferraioli que entre la escritura siempre saca tiempo para sus mosaicos.