En medio de su primera exposición de arte “Puerto Rico en mí”, la que se presenta desde el pasado jueves en el Museo de las Américas, el actor y cantante Éktor Rivera recibió la gran noticia que esperaba hace varias semanas. El artista puertorriqueño formará parte del musical teatral “Evita” en Londres.

El actor que personificó con éxito a Emilio Estefan en el musical Broadway, encarnará el personaje del esposo de Eva Perón y expresidente argentino “Juan Domingo Perón”, en la producción teatral que se presentará del 2 de agosto al 21 de septiembre en el teatro del Regent Park en Londres.

“Fueron dos noticias maravillosas y bien bonitas. Me levanté con la noticia de la aprobación del maestro Antonio Martorell a mis obras y que él a sus 80 años siga haciendo arte es motivo de inspiración para todos. Estaba esperando la contestación de una audición que había hecho. Las fuentes de Broadway lo confirmaron hoy y seremos parte de la producción. Estoy súper agradecido y bendecido con esta gran oportunidad”, reveló hoy el actor a El Nuevo Día, a horas de enterarse de su participación en la producción teatral.

El artista viajó a New York hace tres semanas para realizar la última audición del musical. Allí, conoció al director y al director del musical que protagonizará, junto a la actriz Samantha Pauly.

“Sigo agradeciendo a Dios por las oportunidades de hacer teatro primero en Puerto Rico, luego en Nueva York con una historia importante para los latinos. A nivel profesional abre muchas puertas y exporta lo que soy y mi talento a otras personas. Al pasar al otro lado del mundo es una oportunidad que recibo con respeto, agradecimiento y de mucho trabajo. El mismo respeto y disciplina con la que trabajé en Nueva York y en Puerto Rico la tendré para Londres con un público totalmente distinto. Me emociona mucho llevar y representar a Puerto Rico en mi corazón”, añadió el esposo de la reportera y meteoróloga Yara Lasanta.

Rivera se encuentra la isla por la apertura de su exhibición, visitada hasta el momento por unas 500 personas en el Cuartel de Ballajá del Viejo San Juan.

El cantante, radicado en Los Ángeles viajará en junio a Londres para comenzar los ensayos y preparativos del musical. Vivirá en el centro de la ciudad. En su caso, solicitará a la producción el libreto con anticipación y los textos correspondientes para memorizar antes de llegar a Inglaterra donde residirá por el periodo de cuatro meses. La producción teatral se presenta en inglés.

Con el apoyo de su esposa

Sobre su mudanza a Londres para poder dar vida al musical aseguró que recibió la aprobación y respaldo absoluto de su esposa.