Un recorrido por las emociones y las situaciones que atravesamos en la vida será lo que presentará este sábado y domingo, el artista puertorriqueño Jorge Iván Latorre, mejor conocido como “Chicle”.

“Realidades” es el título de este espectáculo que se celebrará el sábado, a las 8:00 p.m., y el domingo, a las 6:30 p.m., en el teatro Victoria Espinosa, en Santurce. Utilizando el baile, la comedia y el arte de clown, Chicle presentará un evento para toda la familia en el que presentará cosas cotidianas, actos que ocurren a diario en nuestra vida, donde nuestras emociones se ponen a prueba.

“Mi trabajo siempre tiene un efecto positivo, pero esta vez me he tomado el riesgo de crear algo más reflexivo, donde estaré trabajando con tres emociones. Primero abordaré lo que es la pasión y el amor que lo representaré con el color rojo. Después presentaré el color azul para hablar de ese sentimiento de tristeza y dolor y cómo podemos enfrentarlo. Luego, será el color amarillo que es la alegría, el despertar a un mejor camino haciendo lo que nos apasiona”, explicó el artista en entrevista telefónica con este medio.

Chicle dijo que este espectáculo le dará la oportunidad de presentar algunas de las vivencias que ha experimentado en los ocho años que lleva trabajando como voluntario del Hospital de Niños San Jorge, donde ha vivido momentos de gran felicidad, pero también de profunda tristeza, pues ha tenido que enfrentar la muerte de niños y niñas.

“Al estar trabajando tanto con los niños, uno se encariña con ellos y cuando parten no es fácil. He tenido niños que he seguido desde que llegan al hospital hasta que parten. Me chocó mucho, por ejemplo, la muerte de una niña que seguía un montón. Después de ese proceso, tuve que tomar una pausa y darme un tiempito para trabajar con esas emociones”, indicó el artista quien descubrió su vocación precisamente en ese trabajo que realiza en los hospitales.

“Ahí encontré mi pasión. Hacer ese trabajo es algo que me llena el corazón y que me permitió en el 2014 trabajar con el doctor Patch Adams y con otros payasos de alrededor del mundo”, explicó sobre la labor que realiza y que lo motivó a abrir su propia fundación Corazón Elástico, que comenzó hace apenas dos meses, y con la que quiere seguir creando proyectos artísticos para compartirlos con diversas comunidades del país.

“Este trabajo me cambió la vida y me ha hecho ser mejor persona. He hecho muchas cosas de las que estoy orgulloso y me llena el corazón”, compartió Chicle.

Jorge Iván Latorre descubrió a los 18 años que padecía de una condición llamada Síndrome Ehlers-Danlos, la cual hace que su piel sea más elástica y sus huesos sean flexibles. En vez de lamentarse, el joven de 29 años aprovechó su condición para lograr su meta de convertirse en artista y así llevar alegría a las personas. De ese proceso, surgió Chicle, quien se destaca como bailarín, comediante, improvisador y payaso comunitario. El joven ha nutrido sus destrezas y técnicas en teatro e improvisación con la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) y el grupo de baile Time Machine Squad. Además, es parte de la familia de Repley’s Belive it or Not!, representando a Puerto Rico en la versión del libro del año 2016 con sus habilidades, incluyendo la piel elástica, meterse en una maleta, dislocación de huesos y sacar un ojo.